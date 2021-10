Napoli-Torino: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Al Maradona il Napoli mette nel mirino l’ottava vittoria di fila per provare la prima minifuga del campionato. Gli azzurri sono primi a punteggio pieno e si troveranno davanti un Torino, reduce dalla sconfitta nel derby con la Juventus, ma apparso in crescita sotto la guida di Ivan Juric.

Napoli-Torino: le scelte di Spalletti

Luciano Spalletti perde Manolas per un problema accusato nell’allenamento di ieri, ma sorride per i ritorni dei lungodegenti Demme, Lobotka e Mertens, difficile però vederli in campo dall’inizio, anche perché il Napoli gira a meraviglia. Così il tecnico toscano non toccherà la formazione titolare se non per sostituire gli ultimi a rientrare dopo gli impegni con le Nazionali. Così in porta giocherà Meret e non Ospina e in attacco Politano è in netto vantaggio su Lozano. Per il resto conferma in arrivo per Fabian Ruiz nel nuovo ruolo di regista e di Osimhen centravanti.

Napoli-Torino: le scelte di Juric

Juric ancora una volta deve far fronte all’emergenza attacco per la probabile formazione granata di Napoli-Torino. Fuori dai giochi Praet, Verdi, Pjaca ed Edera mentre sono recuperati Belotti e Zaza ma entrambi arrivano da un lungo periodo di inattività. Probabile quindi che alla fine il centravanti possa essere ancora Sanabria con Brekalo e Linetty alle sue spalle, Pobega recupera ma va in panchina. In difesa nessun problema per Roddriguez, tornato malconcio dagli impegni con la Svizzera, ma pronto a giocare dal primo minuto iniseme a Djidji e Bremer

Le probabili formazioni di Napoli-Torino

I due allenatori dovrebbero quindi mandare in campo questi ventidue:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Politano, Zileniski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric

Dove vedere Napoli-Torino in diretta streaming

La partita di domenica al Maradona sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, piattaforma che detiene i diritti per tutte le gare di Serie A da qui fino ai prossimi tre anni. Per guardare la partita sarà ovviamente necessario sottoscrive l’abbonamento, mentre la APP è visibile su tutti i dispositivi abilitati come Smart Tv, smartphone, tablet, pc e molti altri. A commentare la partita sarà la voce di punta di DAZN Pierluigi Pardo, al suo fianco per il commento tecnico Stefan Schwoch, doppio ex della sfida visto che ha indossato la maglia azzurra e la maglia granata tra la fine e l’inizio del secolo.