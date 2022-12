Napoli-Villarreal, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli continua la marcia di avvicinamento al ritorno dalla Serie A, campionato che guida dopo una lunghissima striscia di successi che l'hanno fatto diventare la favorita numero uno per lo Scudetto. Spalletti durante le pausa per i Mondiali non ha perso il vizio di portarsi a casa l'intera posta in gioco visto che nelle prime due amichevoli ha battuto i turchi dell'Antalyasport 3-2 e il Crystal Palace 3-1, con rimonta firmata Osimhen e Raspadori.

Il ritiro in Turchia è finito per i campani che sono tornati a Castel Volturno per continuare la preparazione e domani, sabato 17 dicembre alle 20,30, affronteranno gli spagnoli del Villarreal. Non sarà questo l'ultimo test prima di tornare a giocare per i tre punti, il 21 dicembre infatti al Maradona arriveranno i francesi del Lille.

Napoli-Villarreal, le probabili formazioni

Spalletti non dovrebbe schierare dal primo minuto Raspadori confermando il tridente guidato da Osimhen con Kvaratskhelia e Politano. Spazio a Ndombele a centrocampo con Elmas a sostituire Zielinski in mediana. Nel Villarreal, reduce dal successo 1-0 contro l'Aston Villa, Setien dovrebbe schierare dal primo minuto l'ex Reina in porta, ma non l'altro giocatore che ha vestito in passato la maglia del Napoli: Raul Albiol.

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Villarreal (4-3-3) Reina; Kiko Femenía, Mandi, Cuenca, Mojica; Trigueros, Parejo, Coquelin; Chukwueze, Gerard, Danjuma.

Napoli-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Villarreal di sabato 17 dicembre alle 20,30 sarà trasmessa in diretta tv da Sky al canale 251, ma i tifosi dovranno pagare 9,90 euro per vederla. In streaming invece il match sarà trasmesso da DAZN, disponibile sia con la App su tutti i dispositivi abilitati e anche su pc e notebook sul sito ufficiale della piattaforma. Su Dazn la telecronaca sarà a cura di Alessandro Iori.