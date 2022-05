Italia, nuova maglia Puma 2022: le prime foto

Dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, l'Italia torna in campo mercoledì prossimo a Wembley per sfidare l'Argentina nel match tra i campioni d'Europa e i vincitori della Copa America. Una sfilata a cui gli azzurri arriveranno con un vestito tutto nuovo, oggi Puma ha infatti presentato la nuova maglia della Nazionale per il 2022 che probabilmente cambierà nel 2023 quando lo sponsor tecnico diventerà Adidas.

La nuova maglia del'Italia griffata Puma

I testimonial delle prime foto ufficiali sono stati Chiellini, che ha ammesso che questa sarà la sua ultima divisa azzurra, Jorginho, Bastoni, Barella e Scamacca, insomma passato, presente e futuro di una Nazionale che ha bisogno di rilanciarsi dopo la cocente delusione patita con la Macedonia. La nuova maglia è un mix tra moderno e retrò in cui spicca al divisione in quattro quadranti tutti sul tono dell'azzurro, ma ognuno diverso. Sono l'idea che Puma ha messo in campo per ricordare i quattrio titoli mondiali vinti dalla Nazionale nel 1934. 1938, 1982 e 2006. Il resto sarà caratterizzato da accenti dorati e caraterri con un occhio al passato.

Marco Mueller, Senior Head Product Line Management di Puma ha spiegato perché è stata fatta questa scelta: "Lo stile, la moda e la storia sono i punti fermi della maglia dell'Italia, l'obiettivo era quello di sviluppare una maglia elegante che collegasse diverse generazione di italiani e rendesse omaggio all'incredibile storia del calcio azzurro".

Doveva essere la maglia per il prossimo mondiale ma così non sarà, così gli azzurri indosseranno la divisa come detto mercoledì sera, giorno dell'esordio, e poi nelle successive gare di Nations League. Il calendario della competizione vedrà i ragazzi di Mancini scendere in campo quattro volte nelle prossime due settimane: il 4 giugno con la Germania, il 7 con l'Ungheria e poi ancora l'11 con l'Inghilterra, nel remake della finale degli Europei, e il 14 nell'altra sfida con i tedeschi. Il torneo continuerà poi a settembre con due partite il 23 e il 26 contro Inghilterra e Ungheria che definiranno la classifica del Gruppo A, il regolamento prevede che solo la prima classifica accede alle semifinaili.

La nuova maglia sarà indossata anche dalla Nazionale femminile, il capitano Sara Gama spiega che cosa significa vestirsi di azzurro: "Indosseremo questa maglia con orgoglio e vogliamo che tutti gli italiani continuino a sognare con noi".