I complimenti di Pelé all'Argentina campione del Mondo e a Leo Messi

Una valanga di complimenti ai campioni del mondo dell'Argentina. L'Albiceleste alza la Coppa al cielo, trascinata da Messi, al termine di una finale contro la Francia, finita ai rigori, che è già storia del calcio. Tutti si inchinano alla seleccion che dopo il clamoroso esordio perdente con l'Arabia Saudita ha saputo rialzarsi fino ad arrivare a conquistare il terzo mondiale della sua storia.

Leo Messi non lascia l'Argentina

Le parole di Pelè per l'Argentina, Messi e Mbappè

Dopo la gara anche Pelè, il brasiliano più amato del calcio, ha voluto dedicare un pensiero ai nuovi campioni: "Congratulazioni Argentina! Sicuramente Diego sta sorridendo ora”, dedicando anche alcune parole a Maradona.

Non si ferma qui però O'Rey, nel suo elenco di complimenti finiscono anche i due grandi protagonisti dela finale di questa sera: "Oggi il calcio ha continuato a raccontare la sua storia, come sempre, in modo appassionato. Leo Messi vincere il suo primo mondiale, come meritava per il suo percorso. Mio caro amico, Mbappé segnare tre gol in una finale e il rigore. Che regalo è stato guardare questo spettacolo al futuro del nostro sport".

Infine un pensiero anche per la grande sorpresa dei Mondiali 2022: "E non potevo non congratularmi con il Marocco per la fantastica campagna. È bello vedere l’Africa brillare", queste le ultime parole di Pelé.