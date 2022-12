Pelé, le origini di un soprannome diventato leggenda

Il calcio piange la perdita di Pelé. L'ex attaccante brasiliano, vincitore con la sua Nazionale di tre Coppe del Mondo, è scomparso all'età di 82 anni per l'aggravarsi della sua malattia, un tumore al colon che gli era stato diagnosticato nel 2021. Una perdita che ha lasciato sgomento l'intero mondo del pallone e non solo: Pelé, insieme a Maradona, era infatti universalmente riconosciuto come il calciatore più forte di tutti i tempi. Non tutti, però, conoscono le origini di quello che, con il tempo, è divenuto il soprannome più famoso nella storia del calcio: sì, perché Pelé, all'anagrafe, si chiamava Edson Arantes do Nascimento.

Le origini del soprannome "Pelé"

Il padre di Pelé, Joao Ramos do Nascimento, ex calciatore noto come Dondinho, aveva in realtà deciso di chiamare suo figlio Edison in omaggio a Thomas Alav Edison, colui che, nel 1879, inventò la lampadina. All'anagrafe di Tres Coracoes, tuttavia, si verificò un errore: Edison, nella trascrizione, perse una "i" divenendo Edson. Con il suo nome di battesimo, tuttavia, quella che allora era soltanto una giovane promessa del calcio brasiliano venne identificata per ben poco tempo. All'età di 17 anni era infatti chiamato Gasolina in onore di un cantante brasiliano, ma, a breve, quel soprannome venne sostituito da un altro nomignolo: Pelé. Un appellativo che i compagni di scuola gli diedero per farlo arrabbiare: Edson, infatti, pronunciava "Pilé" il nome del portiere Bilé, uno dei suoi idoli in giovane età. Da "Pilé" a "Pelé", termine infantile in portoghese, fu breve. "A scuola mi chiavamano Pelé - sottolineava nei suoi racconti il brasiliano - ed io litigavo con tutti. Pelé è un termine infantile ed i compagni di classe lo utilizzavano per farmi arrabbiare. Oggi, però, lo adoro, perché è un nome conosciuto in tutto il mondo. Con il trascorrere del tempo, poi, è stato come se nel mio cuore ci fossero due persone: Edson, che si divertiva con la famiglia e gli amici, e Pelé, il calciatore".