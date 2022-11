Mondiali 2022, i possibili accoppiamenti degli ottavi di finale

La fase a gironi dei Mondiali 2022 sta volgendo al termine, con gli ultimi incontri della terza giornata che si disputeranno venerdì 2 dicembre. Gradualmente, quindi, sta prendendo forma il tabellone della fase ad eliminazione diretta, che porterà alla finale di Lusail, in programma domenica 18 dicembre alle 16 italiane. Tante le pretendenti al titolo, a partire dalla Francia campione in carica, che punta al bis, per arrivare a Brasile e Argentina, passando per Spagna, Germania e Portogallo.

Mondiali, i possibili incroci agli ottavi

Il primo ottavo di finale, quello in programma sabato 3 dicembre alle 16 italiane, è ormai definito e metterà l'una di fronte all'altra Olanda, che ha chiuso in testa il girone A, e Stati Uniti, secondi nel girone B. Già noto anche un altro ottavo di finale, quello che domenica 4, alle 20, vedrà impegnata l'Inghilterra di Southgate (prima nel gruppo B) contro il Senegal (secondo nel gruppo A). In via di definizione le altre sfide. Se l'Argentina dovesse battere la Polonia, possibile per l'Albiceleste un incrocio con la Danimarca, che deve però conquistare la vittoria contro l'Australia. Tutto, però, è ancora in bilico, data l'incertezza di classifica nei gironi C e D. Se Messi e compagni dovessero invece chiudere al secondo posto, per loro si aprirebbe verosimilmente un incrocio con la Francia, praticamente certa del primo posto nel gruppo D.

La Spagna, in caso di vittoria contro il Giappone, chiuderà al primo posto il girone E, affrontando negli ottavi la seconda del girone F, che potrebbe essere il Marocco o una tra Croazia e Belgio. Stessi possibili avversari per la Germania, che con una vittoria con il Costa Rica chiuderebbe verosimilmente al secondo posto il girone, mentre per il Brasile, ad un passo dalla prima posizione nel gruppo F, l'avversario sarà probabilmente una tra Ghana e Uruguay (difficile la Corea del Sud). Per il Portogallo di Ronaldo, a cui basterà non perdere con la Corea del Sud per chiudere al comando il proprio girone, l'avversario dovrebbe uscire dalla sfida tra Serbia e Svizzera (difficile l'impresa del Camerun).

I possibili ottavi di finale