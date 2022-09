Psg-Juventus, il pronostico: sfida impossibile per i bianconeri?

Un debutto europeo che più complicato di così era difficile da immaginare. La Juventus, inserita nel gruppo H, affronterà martedì 6 settembre al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Una gara quasi proibitiva sulla carta: i francesi, che possono contare su un organico di primissimo livello in cui spicca l'attacco stellare formato da Messi, Mbappé e Neymar, sono infatti tra i principali favoriti alla vittoria finale della competizione.

Psg-Juventus, come arrivano alla sfida i parigini

Il Paris Saint-Germain guida la classifica di Ligue 1 con 16 punti conquistati nelle prime sei giornate. L'unico pareggio, per la formazione di Galtier, è arrivato lo scorso 28 agosto, quando Messi e compagni sono stati fermati sull'1-1 dal Monaco. I parigini, nei due successivi impegni, hanno poi travolto per 3-0 in trasferta Tolosa e Nantes. Un dominio, quello del Psg in Francia, ribadito dai numeri: ben 24 le reti segnate in questo avvio di stagione e soltanto 4 quelle subite. Insomma, i Bleu, fin qui, non hanno mostrato punti deboli.

Psg-Juventus come arrivano alla sfida i bianconeri

Discorso diverso per la Juventus, che in questo avvio di stagione ha manifestato non poche difficoltà. Emblematica l'ultima gara sul campo della Fiorentina, in cui i bianconeri hanno raccolto un 1-1 che, probabilmente, va ben oltre i meriti mostrati sul campo di gioco: soprattutto nella ripresa, infatti, la Vecchia Signora è stata messa alle corde dai viola, venendo salvata soltanto da un super Perin. Problematiche emerse anche nelle altre sfide stagionali, con gli uomini di Allegri che complessivamente, nelle prime cinque giornate di Serie A, hanno raccolto 9 punti (due vittorie e tre pareggi).

Psg-Juventus, il pronostico

Chiaro che, stando così le cose ed organici alla mano, il pronostico pende tutto dalla parte dei parigini. Attenzione però alla Juventus: i bianconeri, da tradizione, spesso si esaltano proprio in quelle che sembrano le gare più complicate. Basti ricordare, ad esempio, la vittoria per 3-0 sul Barcellona del dicembre 2020 o quella, amara per il passaggio del turno, per 3-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid dell'aprile 2018. Nelle file juventine, inoltre, militano Di Maria, Paredes e Rabiot: ex dal dente avvelenato che, al Parco dei Principi, vorranno dimostrare di essere ancora in grado di giocare ai massimi livelli. Proprio per questi motivi, malgrado sia difficile immaginare un blitz bianconero, non è da escludere a priori il pareggio.