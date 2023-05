Tre italiane nelle finali europee, chi ha più possibilità di vittoria secondo i bookmakers

Tre italiane in tre finali europee, ventinove anni dopo l'ultima volta e per la quinta volta nella storia. Dopo l'Inter, che ha staccato il pass per l'ultimo atto della Champions League al termine del doppio confronto con il Milan, hanno conquistato la finalissima rispettivamente di Europa e Conference League anche Roma e Fiorentina, che hanno avuto la meglio su Bayer Leverkusen e Basilea. A steccare solamente la Juventus di Massimiliano Allegri, superata dal Siviglia al termine dei tempi supplementari. L'Italia, quindi, sogna adesso una clamorosa tripletta come quella del 1990, quando Milan, Juventus e Sampdoria fecero loro Coppa dei Campioni, Coppa Uefa e Coppa delle Coppe.

Le quote delle finali

Ad avere più chance di vittoria in finale, secondo i bookmakers, è la Roma di José Mourinho. La vittoria dell'Europa League da parte dei giallorossi, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Eurobet e Bwin), è quotata tra 1.87 e 1.90, esattamente come quella del Siviglia: i capitolini, quindi, hanno il 50% delle possibilità di mettere in bacheca il trofeo. Leggermente più alta, invece, la quota per la conquista della Conference League da parte della Fiorentina, che oscilla tra 1.97 e 2.10, con i viola che partono indietro nel pronostico rispetto al West Ham (per gli inglesi quota tra 1.70 e 1.80).

Minori, invece, le possibilità di trionfo dell'Inter in Champions League: il successo nerazzurro è quotato tra 3.80 e 4, quota ben superiore a quella dell'affermazione del Manchester City, che oscilla tra 1.22 e 1.25. Gli uomini di Simone Inzaghi, per portarsi a casa la massima competizione europea, avranno quindi bisogno di un'impresa, almeno secondo i bookmakers.