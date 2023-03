Real Sociedad-Roma, le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Da San Sebastian al derby: scattano per la Roma quattro giorni di fuoco. Dopo lo scivolone casalingo contro il Sassuolo, i giallorossi affronteranno in rapida successione l’ottavo di ritorno di Europa League contro la Real Sociedad e la Lazio nella seconda stracittadina stagionale. Si comincia dal delicato match dell’Estadio Municipal de Anoeta, con il prezioso 2-0 di sette giorni fa all’Olimpico da gestire e da José Mourinho in panchina (il quale sarà invece squalificato in campionato): il tecnico lusitano è uno dei...talismani per la Roma, avendo perso solo due dei 16 incontri nella fase a eliminazione diretta dell’Europa League, vincendone 11 e pareggiandone quattro. I baschi non hanno una tradizione particolarmente positiva contro le squadre italiane, con una sola vittoria in sette incroci. In caso di k.o. arriverebbero a tre sconfitte sconfitte filate in una competizione continentale, a distanza di dieci anni dall’ultima striscia negativa risalente nella fase a gironi di Champions League 2013.

Real Sociedad-Roma, le scelte di Alguacil

I dubbi sulla formazione basca vertono perlopiù sull’assetto di centrocampo ed attacco. In difesa, l’allenatore dei biancoblù dovrebbe affidarsi alla collaudata linea che prevede, davanti a Ramiro in porta, Gorosabel e Diego Rico esterni bassi e Zubelda (il quale nell’ultima di campionato è restato fuori) e Le Normand centrali. Sicuro l’utilizzo di Zubimendi a centrocampo, affiancato probabilmente da capitan Illaramendi e da uno tra Méndez e Merino. Sulla trequarti la sensazione è che troverà di sicuro posto David Silva, così come in attacco Alexander Sörloth (utilizzato part-time a Mallorca, dove è partito dal 1’ Carlos Fernandez): per l’altro slot ci sono le opzioni Kubo e Oyarzabal, col secondo fruibile anche come seconda punta.

Real Sociedad-Roma, le scelte di Mourinho

L’impressione è che in questo...uno-due (Europa League e derby) il tecnico lusitano chiederà ai titolarissimi di fare gli straordinari, limitando al massimo il turn-over. Per cui, facile immaginare il terzetto difensivo composto da Mancini, Ibanez e Smalling davanti a Rui Patricio (da verificare le condizioni di Diego Llorente), sulla fasce favoriti Karsdorp e Spinazzola con il possibile sacrificio di Zalewski, e nel cuore della mediana Matic e Cristante, con Wijnaldum pronto ad insidiare la titolarità del primo. Sulla trequarti Pellegrini (che scenderà in campo con un caschetto protettivo, previa autorizzazione dello staff arbitrale) e Dybala ad innescare Abraham come vertice offensivo, con El Shaarawy come soluzione alternativa tra le linee.

Real Sociedad-Roma, le probabili formazioni

Real Sociedad (4-1-3-2): Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, D. Rico, Illaramendi, Zubimendi, Merino, Kubo, David Silva, Sorloth. All. Alguacil

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Real Sociedad-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Real Sociedad-Roma, in programma giovedì 16 marzo all’Estadio Municipal de Anoeta con inizio alle 21, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.