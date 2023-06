Dove vanno in ritiro le squadre di Serie A

Meno di due mesi al via del prossimo campionato di Serie A che inizierà nel week end del 18-20 agosto. I giocatori si stanno godendo il meritato riposo, tranne coloro che sono impegnati con le rispettive nazionali, ma presto dovranno rientrare alla base per inizierà a pensare alla stagione che verrà. Tutte le formazioni hanno già scelto date e luoghi dei prossimi ritiri.

Saranno almeno due settimane di preparazione con allenamenti duri per mettere nelle gambe le energie per la prima parte di stagione. Tante le squadre che hanno scelto le alture del nostro Paese con località che adesso aspettano le invasioni i dei tifosi a caccia di prime indicazioni sulle formazioni del proprie cuore e con occhio attento alle facce nuove in arrivo dal mercato. La prima a radunarsi sarà la Roma, alcune big come Milan e Juventus hanno deciso di rimanere nei propri quartier generali. Di seguito il quadro con tutti i ritiri delle squadre di Serie A:

Atalanta: dal 14 al 22 luglio a Clusone

Bologna: dal 12 al 22 luglio a Rio Pusteria

Cagliari: dal 10 al 21 luglio ad Asseminello, dal 24 luglio al 4 agosto a Chatillon

Empoli: da definire

Fiorentina: dall' 8 luglio a Firenze

Genoa: dal 10 al 25 luglio a Moena

Inter: dal 13 luglio ad Appiano Gentile, dal 23 luglio in Giappone

Juventus: dal 10 luglio alla Continassa

Lazio: dall' 11 al 28 luglio ad Auronzo di Cadore

Lecce:m dal 15 al 30 luglio a Folgaria

Milan: dal 10 luglio a Milanello

Monza: dal 10 al 23 luglio a Ponte di Legno

Napoli: dal 14 al 25 luglio a Dimaro

Roma: dall'8 al 23 luglio a Trigoria

Salernitana: dal 10 al 27 luglio a Rivisindoli

Sassuolo: dall'11 al 27 luglio a Vipiteno

Torino: dal 17 al 29 luglio a Pinzolo

Udinese: dal 17 al 2 agosto a Bad Kleinchircheim

Verona: dall'11 al 23 luglio San Martino di Castrozza