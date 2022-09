Atalanta, verso la Roma: anche Boga ok, quanti dubbi in attacco

La Dea non vuole molla la presa sulla testa della classifica. Domenica altro test molto importante per l'Atalanta che affronta la Roma e sogna il successo esterno sperando magari nella frenata di Milan e Napoli impegnate nello scontro diretto.

Atalanta, contro la Roma c'è anche Boga

Dopo Zappacosta, Gasperini recupera anche Boga che oggi si è allenato con i compagni, segnale chiaro della disponibilità in vista del prossimo match. Il francese a Bergamo non è ancora riuscito ad imporsi e anche in questo inizio di stagione è stato poco utilizzato. Difficile che possa avere una chance dal primo minuto, ma va detto che per caratteristiche potrebbe tornare molto utile a gara in corso.

In attacco le scelte sono comunque ancora tutte da decretare. Senza Zapata il candidato numero uno per essere il centravanti è sempre il baby Hojlund che in settimana ha realizzato una doppietta in amichevole e questa volta potrebbe davvero superare Muriel nella corsa alla maglia da titolare.

La formazione dell'Atalanta contro la Roma

Vicino a lui Lookman è in vantaggio su tutti perché per carateristiche sembra essere l'unica vera seconda punta in rosa. Molto più complicata la scelta del trequartista con Ederson che parte favorito su Malinovskyi. L'ucraino però nei big match spesso si esalta e quindi non è per niente tagliato fuori dalla corsa. Attenzione anche a Pasalic, jolly tuttofare che ha dimostrato di poter essere la sopresa dell'ultimo minuto in più occasioni.

Per il resto mediana già fatta con Koopmeiners e De Ronn in mezzo e Soppy e Hateboer sugli esterni, mentre in difesa davanti a Musso dovrebbe toccare ancora a Toloi, Demiral e Okoli.