Roma, l'infinita luna di miele europea del maestro "Mou"

Diciamo la verità: ci hanno provati in tanti. Perché l’elenco di giocatori allenati da José Mourinho in carriera è estremamente lungo e comprende anche chi, una volta appese le scarpette al chiodo, ha deciso di restare nel rettangolo di gioco passando dal campo alla panchina. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Xabi Alonso col suo Leverkusen: la pedina più utilizzata dal tecnico lusitano nel corso della sua permanenza al Real Madrid, alle spalle del solo – intoccabile – Cristiano Ronaldo. Eppure, il match dell’Olimpico ha ancora una volta rimarcato quanta distanza ci sia tra il maestro Mou ed i suoi allievi che hanno lavorato con lui. Colmabile, ci mancherebbe, perché il tempo è galantuomo con chi ha qualità ed è in grado di crescere. Ma per il momento tale da fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, soprattutto in quella “jungla” che sono le competizioni continentali in cui, però, lo “Special One” si trova a suo agio come nel giardino di casa.

Esagerazione? Anche no, guardando le statistiche di José quando il gioco si fa duro, o meglio in presenza di quell’imbuto rappresentato dalla fase ad eliminazione diretta delle coppe: su 22 partecipazione il tecnico di Setubal è arrivato a giocarsi i quarti di finale 12 volte, superandoli sempre. E restando sulla stretta attualità, l’applicazione tattica, quasi maniacale, necessaria per saltare l’ostacolo Real Sociedad è stata la stessa messa per imbrigliare il Bayer Leverkusen. Perché di questo, in primis, la sua Roma aveva bisogno, incerottata all’inverosimile e costretta a fare meno da metà campo in su dei due giocatori – Dybala e Wijnaldum – presi proprio per fare il salto di qualità. Serviva impedire ai rossoneri di nuocere, ed è stato fatto, ed al contempo sfruttare al meglio con una buona dose di cinismo le occasioni che in genere l’elevata posta in palio rende numericamente scarne, ed è stato fatto. E sia messa al bando la malizia di chi dice che il Bove match-winner dell’Olimpico non sarebbe dovuto scendere in campo, con i giallorossi al completo: la rete di un figlio di Roma dovrebbe invece essere vista come il giusto tributo al lavoro svolto dalla società nel “dietro le quinte” del settore giovanile, e nel coraggio di responsabilizzarlo (non era l’unica opzione disponibile nell’undici iniziale) in una gara così delicata.

Il 50% del lavoro è, insomma, svolto. Che è anche la percentuale di qualificazione da assegnare alla Roma nel pronostico, perché un gol di scarto non permette certo di sbilanciarsi in vista di una semifinale di ritorno – prevista per giovedì prossimo – che si presenterà complicata, e non solo per via delle assenze. Quelle, chiaramente, dovranno ancora una volta essere gestite, magari attendendo buone notizie dall’infermeria da cui potrebbero forse uscire Smalling e Dybala, mentre Wijnaldum accumulerà allenamenti e minutaggio preziosi per candidarsi tra una settimana ad una maglia da titolare. E poi, ci sarà l’effetto “Mou”: a prescindere da chi lo ama (e chi lo brama) e da chi lo detesta e ne contesta il suo lavoro, in Europa la sua presenza in panchina è l’equivalente calcistico di quel mezzo secondo in più che i fuoriclasse delle due ruote hanno nel polso, indipendentemente dalla qualità del mezzo meccanico. A Roma, lo sanno, come sono consapevoli del suo record immacolato nelle finali continentali (cinque su cinque tra Champions, Europa League e Conference). Motivo per sperare nel passaggio del turno, e poi sognare un’altra notte da ricordare.