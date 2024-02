Roma-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Le recenti affermazioni contro Verona e Salernitana pongono in rialzo le azioni di una Roma tornata ad osservare con interesse un quarto posto distante appena un’incollatura. In un febbraio determinante nell’economia della stagione, che prevede anche la doppia sfida al Feyenoord in Europa League, i giallorossi sono chiamati a dare ulteriore slancio all’eccellente cammino casalingo in stagione (11 vittorie e due pari nelle ultime tredici sfide interne, unica sconfitta a settembre in campionato col Milan), confidando anche nella tradizione positiva contro il Cagliari, avversario di turno. La Roma ha infatti perso solo una – in Sardegna ad aprile 2021 – delle ultime 17 gare di Serie A contro il Cagliari (dodici delle quali vinte, comprese le tre più recenti), segnando 34 gol in totale. Per i rossoblù, attualmente terzultimi, diventa invece essenziale cominciare a muovere la classifica anche lontano dall’Unipol Domus: gli isolani sono a secco di vittorie da 16 trasferte di Serie A (cinque pareggi ed undici sconfitte), non riuscendo a segnare in metà di queste. Tra le squadre attualmente presenti nel torneo, è quella che attende da più tempo il successo fuori casa (l’ultimo acuto esterno quasi due anni fa, in Torino-Cagliari 1-2).

Roma-Cagliari, le scelte di De Rossi

Il tecnico giallorosso, che non potrà ancora contare sui nazionali Azmoun e Ndicka, ripartirà dal 4-3-3 con il versante offensivo che contemplerà Lukaku, Dybala ed El Shaarawy. Nella difesa che schermerà Rui Patricio verranno impiegati Karsdorp a destra, la new-entry Angeliño a sinistra (complice l’indisponibilità di Spinazzola, alle prese con un fastidio al quadricipite) favorito rispetto a Kristensen e la coppia centrale formata da Mancini e Llorente. Più dubbi a centrocampo: ci sarà Renato Sanches, così come il rientrante Aouar, ma per loro si profila la partenza dalla panchina. Ad occupare i tre posti si candideranno pertanto Cristante, Pellegrini ed uno tra Bove e Paredes.

Roma-Cagliari, le scelte di Ranieri

I rossoblù arriveranno all’Olimpico senza Sulemana, Oristanio, l’ex di turno Shomurodov, Mancosu e Rog. Ci sarà invece il neo acquisto Mina, che potrebbe già esordire dal 1’ affiancando Dossena al centro della difesa davanti a Scuffet che prevederà anche Zappa ed Augello come esterni bassi. A centrocampo si profila l’utilizzo di Prati, Makoumbou e Nandez, con la possibile esclusione di Jankto, mentre nel settore avanzato dovrebbero agire Viola tra le linee ed il tandem d’attacco composto da Petagna e Lapadula. Tra le possibili variazioni, la scelta di schierare una difesa a tre con l’ausilio di Wieteska nel pacchetto arretrato, e la rinuncia ad un uomo in avanti, il quale sarebbe sacrificato anche con la variante che prevede un doppio trequartista (Jankto in coppia con Viola).

Roma-Cagliari, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño, Bove, Cristante, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet, Zappa, Mina, Dossena, Augello, Prati, Makoumbou, Nandez, Viola, Petagna, Lapadula. All. Ranieri

Roma-Cagliari, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Cagliari, in programma lunedì 5 febbraio alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.