Chi è Angeliño, laterale mancino giramondo che vestirà la maglia della Roma

Professione esterno sinistro ed attitudine a viaggiare: è un mancino fresco di ventisettesimo compleanno il nuovo acquisto giallorosso, un terzino sinistro che dovrebbe ovviare alle problematiche sulla fascia laterale della Roma, al centro di una trattativa ben intavolata che dovrebbe portare alla fumata bianca nelle prossime ore. Il profilo identificato dalla dirigenza in sinergia con lo staff tecnico con a capo il neo tecnico Daniele De Rossi è quello di José Ángel Esmorís Tasende, meglio conosciuto come Angeliño, visto all’opera in diversi club continentali ma anche nella Major League americana.

La storia calcistico dell’esterno iberico ha le sue origini nella sponda “Citizen” di Manchester, dove il City lo impiega con continuità nelle selezioni giovanili e sfruttandolo nella Youth League. Viene spedito a farsi le ossa oltreoceano in un’altra squadra del gruppo (il New York City) con la quale gioca nel corso della stagione 2015, per poi fare ritorno in Inghilterra raccogliendo anche l’esordio in prima squadra. E’ però nella terza tappa del suo tour, l’Olanda, che lo spagnolo fa rientrare il carrello e decolla: quattro reti e sette assist nel Nac Breda, quindi titolare inamovibile nel PSV Eindhoven dove scende in campo 43 volte e totalizza una rete e ben 12 assist. Il rientro alla base di Manchester nella stagione 2019/20 non gli permette di tagliarsi spazio a sufficienza: ecco allora la partenza, per una nuova avventura continentale, alla volta della Bundesliga. In Germania diventa prima un pilastro del Lipsia (con 100 gettoni accumulati ed un ragguardevole bottino di 12 reti e 29 assist) e quindi dell’Hoffenheim, dove bissa il personal best stagionale di gol e passaggi decisivi e vince anche la coppa nazionale.

Passato in prestito al Galatasaray, comincia scendendo sempre in campo tanto in Champions (11 presenze tra qualificazioni e fase a gironi) quanto in campionato. Ma l’eventuale obbligo di riscatto per il club turco scatterebbe in concomitanza con la diciannovesima presenza ed il pagamento di sei milioni al Lipsia che detiene il cartellino di Angeliño, e così arriva lo stop: prima portato in panchina da inizio novembre, poi direttamente fuori dall’elenco convocati. Stando alle ultime indiscrezioni, l’accordo con il giocatore già c’è, e la concorrenza di Torino, Olympique Marsiglia e Villareal sembra superata. Ultimo step, l’accordo con il Lipsia per un nuovo prestito vincolato ad una forma di riscatto da concordare. Poi, per De Rossi è la sua Roma, potrebbe arrivare il momento di sfruttare le qualità dell’esterno iberico chiamato a bissare le convincenti prove fornite in Olanda e Germania.