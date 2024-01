Roma-Verona, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Si accendono nuovamente i riflettori su un Olimpico ancora sold-out, e pronto ad accogliere il debutto sulla panchina giallorossa di Daniele De Rossi. Il secondo giocatore per numero di presenze del club – dietro al solo Totti – ha raccolto in settimana il testimone da José Mourinho: l’obiettivo è risalire da una nona posizione in classifica estremamente deludente, cominciando la scalata dalla sfida casalinga contro il Verona. In casa la Roma viaggia a velocità sostenuta, con 20 punti nelle ultime otto partite interne e 22 reti complessivamente segnate nel torneo davanti al pubblico amico in campionato (appena quattro quelle subite) ed anche il bilancio delle sfide contro gli scaligeri è nettamente positivo: all’Olimpico i giallorossi non perdono coi veneti dal gennaio di 51 anni fa, con una striscia aperta di risultati utili pari a venti affermazioni e sei pareggi. Ma nonostante un andamento esterno molto claudicante (5 punti in dieci trasferte), il Verona resta una formazione da non sottovalutare, in ripresa con le ultime due vittorie conseguite al “Bentegodi” – contro Cagliari ed Empoli – che le hanno permesso di riavvicinare la zona salvezza.

Roma-Verona, le scelte di De Rossi

Per la prima assoluta sulla panchina giallorossa, il nuovo tecnico della Roma non avrà disposizione gli squalificati Mancini e Cristante, Ndicka ancora in Coppa d’Africa e Kumbulla, tornato nella “injured-list” che comprende ancora Smalling e Renato Sanches. Il dubbio è legato all’utilizzo della difesa a tre, che comporterebbe riadattare Kristensen (o Celik) come braccetto da affiancare a Huijsen e Llorente, unici centrali di ruolo. L’emergenza al centro dovrebbe invece spingere a varare una difesa a quattro con il ballottaggio Karsdorp-Kristensen a destra (col primo favorito) e uno tra Spinazzola e Zalewski sul versante mancino. Centrocampo con Bove, Paredes ed il rientro di Pellegrini, Dybala sulla trequarti e avanti la coppia El Shaarawy-Lukaku, anche se è contemplabile anche la variante con Lukaku riferimento centrale offensivo ed una linea di trequartisti a tre.

Roma-Verona, le scelte di Baroni

Il tecnico degli scaligeri deve fare i conti con una rosa ridotta all’osso, dopo le cessioni di Ngonge al Napoli e l’imminente trasferimento di Doig al Sassuolo a cui si aggiungono le assenze di Lazovic, Duda e Coppola fermati dal giudice sportivo. Davanti al Montipò dovrebbero quindi prendere posto Tchatchoua a destra e Cabal a sinistra come laterali (favoriti su Amione) e la coppia centrale formata da Dawidowicz e Magnani. Diga mediana formata da Folorunsho e Serdar, Djuric punta centrale supportato sulla trequarti di Mboula e Saponara – schierati da esterni offensivi – e Suslov in mezzo.

Roma-Verona, le probabili formazioni

Roma (4-3-1-2): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Llorente, Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski, Dybala, Lukaku. All. De Rossi

Verona (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal, Folorunsho, Serdar, Suslov, Mboula, Saponara, Djuric. All. Baroni

Roma-Verona, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Hellas Verona, in programma sabato 20 gennaio alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.