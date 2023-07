Roma, amichevole con il Latina con il pensiero rivolto al mercato

La seconda settimana di ritiro in casa Roma si concluderà con la seconda amichevole in programma nel calendario della preparazione estiva. Dopo il test match con il Boreale, finito 4-0 per i giallorossi, al cospetto della formazione di Mourinho si presenterà un avversario dal tasso tecnico superiore, quale è il Latina che disputerà il prossimo campionato di LegaPro. Quella di venerdì 21 luglio, con fischio d’inizio alle 10.30, sarà l’ultima amichevole italiana prima della partenza per il Portogallo, dove la Roma si misurerà con il Braga all’Estadio Municipal di Albufeira il 26, per poi affrontare il Tolosa ad inizio agosto. Entrambi gli incontri verranno trasmessi da Dazn, mentre non è prevista alcuna copertura televisiva per la gara contro il Latina, che si disputerà a porte chiuse.

C’è, però, ancora da sistemare la questione mercato. In uscita, permane la fase di stallo per la cessione di Ibañez, per cui resta in piedi l’ipotesi Premier League (con il Crystal Palace tra i possibili acquirenti) ma anche la pista Napoli, sebbene i 30 milioni di euro di valutazione siano ritenuti eccessivi dal club partenopeo. In entrata, i nomi in ballo rimangono quelli, ma per Morata il drappello di pretendenti è nutrito, sebbene il Milan pare aver rallentato nella corsa all’attaccante spagnolo. Che, al di là dell’investimento economico necessario per rilevarne il cartellino, ha un ingaggio pesante, tutt’altro che un dettaglio nel piano di fattibilità dell’operazione la quale rischia, quindi, di complicarsi. Su Scamacca una schiarita potrebbe essere costituita dal possibile arrivo in casa West Ham dell’attaccante della nazionale albanese Armando Broja, il quale resterebbe a Londra trasferendosi dal Chelsea agli Hammers, occupando lo slot che l’attaccante italiano lascerebbe libero, ma la quadra tra la società giallorossa e quella britannica è ancora tutta da trovare.

Per quello che riguarda il centrocampo, sembra perdere consistenza l’ipotesi Sabitzer, operazione onerosa sotto il profilo finanziario e peraltro subordinata all’eventuale decisione del Bayern Monaco di cedere un giocatore il quale, però, potrebbe anche rientrare nelle rotazioni di Tuchel. Se nel borsino l’austriaco scende, a salire è quel Renato Sanches che la Roma porterebbe nella capitale in un’operazione simile a quella di dodici mesi fa con Wijnaldum, con il Paris Saint Germain a fare nuovamente la parte dell’interlocutore. Peraltro, nemmeno il rientro dell’olandese nel gruppo giallorosso è da scartare a priori: c’è il gradimento del giocatore, l’esigenza della società francese di sistemarlo ed un ingaggio possibilmente non così pesante renderebbero percorribile la strada. Trasformando quello che aveva assunto i contorni di addio in un nuovo capitolo della sua carriera.