Roma-Milan, il pronostico: chi va in semifinale di Europa League

Novanta minuti (o forse più) che valgono la semifinale. Roma e Milan, dopo il successo giallorosso per 0-1 nella sfida di andata giocata a San Siro, si contenderanno all'Olimpico l'accesso tra le migliori quattro dell'edizione 2023/2024 dell'Europa League. Una sfida che si preannuncia infuocata, con il Diavolo, approdato nel torneo dopo il terzo posto nella fase a gironi di Champions, costretto a ribaltare il risultato del primo round per proseguire il proprio cammino nella competizione. I capitolini, invece, avranno a disposizione due risultati su tre per staccare il pass.

Roma-Milan, come arrivano alla sfida i giallorossi

La Roma è reduce dal grande spavento provocato dal malore accusato da N'Dicka durante la sfida contro l'Udinese, interrotta al 72' sul punteggio di 1-1. Fortunatamente le condizioni del giocatore non destano più preoccupazioni ed il difensore, tra qualche settimana, potrebbe già tornare in campo. I giallorossi, in precedenza, hanno ottenuto quattro risultati utili consecutivi ed in campionato non perdono dallo scorso 10 febbraio, quando si arresero di fronte al proprio pubblico per 2-4 all'Inter di Simone Inzaghi.

Roma-Milan, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, nell'ultima giornata di campionato, è stato fermato sul 3-3 al Mapei Stadium dal Sassuolo, risultato che ha messo fino ad una striscia di cinque vittorie consecutive in serie A (superate, nell'ordine, Lazio, Empoli, Verona, Fiorentina e Lecce). In mezzo il doppio successo contro lo Slavia Praga ed il ko nella gara di andata contro la Roma.

Roma-Milan, il pronostico

Il risultato della gara di andata concede alla Roma un preziosissimo vantaggio da difendere di fronte ai propri tifosi. I giallorossi, con l'arrivo in panchina di Daniele De Rossi, hanno trovato una nuova identità ed hanno mostrato una notevole crescita sotto tutti i punti di vista. Qualitativamente, a livello di singoli, il Milan ha forse qualcosa in più, ma i capitolini hanno tutte le carte in regola per resistere agli assalti dei rossoneri e staccare così il pass per la semifinale.