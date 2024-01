Salernitana-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming: le formazioni

Salernitana-Juventus, di nuovo l'una di fronte all'altra. A pochissimi giorni di distanza dalla sfida negli ottavi di Coppa Italia dello Stadium, con gli uomini di Massimiliano Allegri che hanno tramortito quelli di Filippo Inzaghi con un roboante 6-1, granata e bianconeri incroceranno nuovamente il loro cammino, stavolta in campionato e all'Arechi (fischio d'inizio domenica 7 gennaio alle 18). Un match in cui la Vecchia Signora andrà a caccia della terza vittoria consecutiva per rimanere attaccata all'Inter capolista, mentre i granata cercheranno un risultato positivo non solo per "vendicare" l'umiliazione subìta in Coppa, ma anche (e soprattutto) per tentare di tirarsi fuori dalla zona retrocessione (Candreva e compagni, al momento, occupano l'ultima posizione a -2 dal quartultimo posto).

Salernitana-Juventus, le scelte di Inzaghi

Filippo Inzaghi, per il match di campionato contro la Juventus, sarà costretto a fare a meno di Cabral, Coulibaly e Dia, impegnati in Coppa d'Africa. Out anche gli infortunati Pirola e Kastanos. Modulo di partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Candreva, Martegani (favorito su Bohinen) e Tchaouna ad agire alle spalle di uno tra Simy e Ikwuemesi. A centrocampo il tandem Maggiore-Legowski, mentre la linea difensiva sarà formata da Daniliuc, Fazio, Gyomber e Bradaric.

Salernitana-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, sarà privo di Locatelli, fermato per un turno dal giudice sportivo. In cabina di regia, nel 3-5-2 bianconero, ci sarà quindi spazio per Nicolussi Caviglia, con McKennie e Rabiot ai suoi lati. Sulle corsie esterne spazio per Cambiaso e Kostic, mentre a guidare l'attacco ci sarà Vlahovic: al suo fianco uno tra Chiesa e Yildiz. In difesa Gatti, Bremer e Danilo.

Salernitana-Juventus, le probabili formazioni

Salernitana (4-2-3-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Maggiore, Legowski; Candreva, Martegani, Tchaouna; Simy. All. F. Inzaghi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Salernitana-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Salernitana-Juventus, in programma domenica 7 gennaio alle 18 allo stadio Arechi e valevole per la 19esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.