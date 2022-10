Sassuolo, Berardi è quasi pronto

E'passato più di un mese dall'infortunio di Domenico Berardi e i tempi per tornare in campo sono ormai maturi. Il capitano del Sassuolo si era fermato il 30 agosto durante la sfida contro il Milan, terminata per lui a inizio ripresa con un problema fisico importante. Le sensazioni sono state subito negative, poi sono arrivati gli esami del caso che, per fortuna di squadra e giocatore, hanno abbassato il grado di allarme. Un mese di stop la diagnosi, e un mese è stato e curiosamente Berardi dovrebbe tornare in campo contro l'altra squadra di Milano, l'Inter, sabato alle 15 al Mapei Stadium.

Sassuolo-Inter, Berardi ha smaltito l'infortunio

Il capitano del Sassuolo con ogni probabilità non sarà titolare, ma potrebbe riassaggiare il campo nella ripresa se si dovesse rendere necessario il suo utilzzo. Un'ottima notizia per Dionisi che avrà un'arma in più in un momento importante per la sua squadra. Il Sassuolo infatti senza Berardi ha incamerato sette punti in quattro giornate, di cui sei nelle ultime due partite vinte con Torino e Salernitana. La crescita di tutto il gruppo è evidente e l'ottavo posto in classifica, il meno uno della Juve e le sole quattro lunghezze dalla Roma sesta è un risultato meritato e per nulla scontato.

Dopo gli addii di Raspadori e Scamacca sembrava deifficile che i neroverdi potessero continuare a rimanere in zona tranquille di classifica e invece grazie ai sostituti, Pinamonti e Laurientié su tutti, i due azzurri sembrano essere già dimenticati. Ora la domanda da farsi è dove potrà arrivare questo Sassuolo con un Berardi in più già nelle prossime gare. Con l'Inter sarà un test importante, ma sarà quando rientreranno anche Romagna, Traoré e Muldur, e quindi la rosa sarà finalmente al completo, che si potanno analizzare davvero le ambizioni del Sassuolo.