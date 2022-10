Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa dell'undicesima giornata

Si disputerà tra il 21 ed il 24 ottobre l'undicesima giornata del campionato di serie A. Ad aprire il turno, venerdì alle 20.45, l'anticipo Juventus-Empoli, a chiuderlo, invece, il posticipo del lunedì sera Sassuolo-Verona. Delicata trasferta sul campo della Roma per il Napoli capolista, mentre Atalanta e Milan ospiteranno rispettivamente Lazio e Monza. Inter a Firenze, Udinese in casa con il Torino. Completano il quadro Salernitana-Spezia, Bologna-Lecce e Cremonese-Sampdoria.

Undicesima giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

La prima vittoria della Sampdoria

Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, quello che si disputerà allo stadio Zini. L'una di fronte all'altra si troveranno le formazioni che occupano le ultime due posizioni della classifica, entrambe ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Ad avere la meglio potrebbe essere la Sampdoria, che, con l'arrivo di Stankovic in panchina, ha mostrato qualche timido segnale di ripresa nelle ultime gare.

La Lazio che espugna Bergamo

Un inizio di stagione da favola da parte dell'Atalanta, ancora imbattuta e seconda in classifica a soli due punti di distanza dal Napoli capolista. Al Gewiss Stadium, tuttavia, arriverà una Lazio capace di far male, anche senza Immobile: gli uomini di Sarri, a Bergamo, vogliono fare il colpaccio.

Il Torino che non perde a Udine

Momento difficile per il Torino, che, nelle ultime cinque giornate, ha raccolto un solo punto. A far preoccupare, in particolare, la sterilità offensiva dei granata, con appena 8 reti segnate in dieci gare. Eppure alla Dacia Arena, contro l'Udinese rivelazione di Sottil, ci aspettiamo che gli uomini di Juric possano dar vita ad una prova di orgoglio andando a strappare quello che sarebbe un preziosissimo pareggio.