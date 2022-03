Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 31ª giornata

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna in campo la Serie A. Tra il 2 ed il 4 aprile si disputerà la 31esima giornata, che sarà aperta sabato alle 15 dall'anticipo Spezia-Venezia, gara in cui saranno in palio tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Nel programma spicca il big match Juventus-Inter, mentre il Milan capolista affronterà nel posticipo del lunedì a San Siro il Bologna. Delicata sfida per il Napoli, atteso al Gewiss Stadium dall'Atalanta di Gasperini. Completano il programma Lazio-Sassuolo, Salernitana-Torino, Fiorentina-Empoli, Udinese-Cagliari, Sampdoria-Roma e Verona-Genoa.

31ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

Il ritorno alla vittoria della Salernitana

Situazione disperata per la Salernitana, ultima in classifica a -9 dalla zona salvezza. Neppure l'arrivo in panchina di Davide Nicola è riuscito a dare ai granata quella scossa necessaria per provare ad evitare la retrocessione, che sembra a questo punto quasi inevitabile. Per mantenere in vita una piccola fiammella serve una vittoria contro un avversario, il Torino di Juric, che non ha ormai più niente da chiedere al torneo.

Il Genoa che non perde a Verona

Il Genoa, nello scorso turno, è tornato a conquistare quella vittoria che mancava addirittura dallo scorso 12 settembre superando per 1-0 il Torino. I liguri, sotto la gestione Blessin, hanno trovato solidità raccogliendo otto risultati utili consecutivi. Una striscia che i rossoblù vogliono allungare sul campo di un Verona che, nelle ultime tre gare, ha raccolto solamente due punti.

Il Cagliari che espugna Udine

Momento difficile per il Cagliari, che nelle ultime tre partite ha incassato altrettanti ko. I sardi hanno soltanto tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione e a Udine non possono permettersi di sbagliare: Mazzarri, alla Dacia Arena, vuole riammirare quella squadra che, prima dell'ultima serie negativa, era riuscita a raccogliere 15 punti in 8 gare.