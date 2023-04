Serie A Femminile, Poule Scudetto e Poule salvezza: risultati della quarta giornata

Nella quarta giornata di Poule Scudetto e Salvezza, la Juventus vince 4-3 in rimonta un'epica sfida contro la Fiorentina. Il big match di questo turno se lo aggiudica la Juventus al termine di una spettacolare gara a Vinovo. Le Viola sbloccano il punteggio al 18’ e al 34’ l’ex Zamanian raddoppia. Al 41’ il tris: altro colpo di testa vincente della Viola, questa volta però di Breitner. La squadra di Montemurro sembra in balia delle avversarie ma nel recupero la rete di Girelli riaccende la sfida. Nella ripresa infatti le padrone di casa scendono in campo con un piglio diverso e al 53’ l’assolo di Beerensteyn vale il 2-3 bianconero. Discesa rapidissima dell’olandese lanciata da Boattin e 10° centro in questo campionato. Al minuto 63, Bonansea che finalizza con un diagonale. All’82’ il definitivo 4-3. Festeggia la Juventus a Vinovo, che per la prima volta in tutte le competizioni riesce ad ottenere un successo dopo aver subito almeno tre reti, mentre al contrario la Fiorentina rimedia un ko dopo averne realizzate almeno tre. Nella prossima giornata le bianconere saranno attese dalla Roma capolista al Tre Fontane. La lotta per il titolo è ancora aperta, anche se le capitoline hanno ancora otto punti di vantaggio sulle seconde della classe.

La Roma di Spugna dilaga in trasferta contro l'Inter: 6-1 il risultato finale. Le giallorosse, sempre più in testa alla classifica, hanno raggiunto le nove vittorie consecutive in Serie A, la striscia di successi più lunga nella competizione al pari di quella registrata tra l'ottobre 2021 e il febbraio 2022. E inoltre la Roma ha trovato gol per la 18esima partita di fila, eguagliando il proprio record di match consecutivi con almeno una rete all'attivo.

Finisce in perfetto equilibrio invece il match della Poule Salvezza tra Parma e Sampdoria nella parte bassa della classifica. Al “Tardini” un punto e un gol a testa per emiliane e liguri, che restano rispettivamente al penultimo e ultimo posto in classifica a 14 e 12 punti. Successo importante per il Como (1-3 in trasferta), che ha vinto due partite consecutive per la prima volta in Serie A e che con questi tre punti ha scavalcato il Pomigliano al secondo posto in classifica.

POULE SCUDETTO, risultati della 4a giornata

Juventus-Fiorentina 4-3

Inter-Roma 1-6

Riposa: Milan

POULE SCUDETTO, Programma della 5a giornata

Sabato 22 e domenica 23 aprile

Roma-Juventus

Milan-Inter

Riposa: Fiorentina

POULE SALVEZZA, risultati della 4a giornata

Parma-Sampdoria 1-1

Pomigliano-Como 1-3

Riposa: Sassuolo

POULE SALVEZZA, programma della 5a giornata

Sabato 22 e domenica 23 aprile

Sampdoria-Pomigliano

Como-Sassuolo

Riposa: Parma