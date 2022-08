Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della quarta giornata: orari Sky e Dazn

Primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A 2022/2023. Tra il 30 agosto ed il 1 settembre si disputerà la quarta giornata, che sarà aperta martedì alle 18.30 dall'anticipo Sassuolo-Milan. L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal ko sul campo della Lazio, ospiterà a San Siro la Cremonese, mentre la Juventus affronterà allo Stadium lo Spezia. Impegni interni rispettivamentre contro Lecce, Monza e Torino per Napoli, Roma e Atalanta. Completano il quadro Empoli-Verona, Sampdoria-Lazio, Udinese-Fiorentina e Bologna-Salernitana.

Serie A, la classifica dopo tre giornate

A guidare la classifica di Serie A dopo tre giornate, a quota sette punti, troviamo un pacchetto di ben sei squadre formato da Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma. Un punto dietro l'Inter, mentre a quota cinque viaggiano Juventus e Fiorentina. Quattro punti per Salernitana, Udinese, Sassuolo e Spezia, due per l'Empoli. Un solo punto per Lecce, Bologna, Verona e Sampdoria, che precedono Cremonese e Monza, ancora ferme a zero.

Quarta giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Sassuolo-Milan, gara in programma martedì 30 agosto alle 18.30, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn, così come Inter-Cremonese, in calendario martedì 30 alle 20.45. Juventus-Spezia, che si disputerà mercoledì 31 alle 20.45, sarà invece visibile anche su Sky. Soltanto su Dazn, invece, Roma-Monza (martedì 30 alle 20.45), Napoli-Lecce (mercoledì 31 alle 20.45) e Atalanta-Torino (giovedì 1 alle 20.45).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari