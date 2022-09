Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della sesta giornata

Nuovamente in campo la Serie A. Tra il 10 ed il 12 settembre si disputerà la sesta giornata, che sarà aperta sabato alle 15 dall'anticipo Napoli-Spezia per chiudersi poi lunedì alle 20.45 con il posticipo Empoli-Roma. Impegno interno contro la Cremonese per l'Atalanta capolista, mentre il Milan farà visita alla Sampdoria. Inter a San Siro con il Torino, Juventus all'Allianz Stadium con la Salernitana. Completano il programma Sassuolo-Udinese, Bologna-Fiorentina, Lecce-Monza e Lazio-Verona.

Sesta giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

I primi punti in Serie A del Monza

Un desolante zero nella casella dei punti raccolti. Il Monza, in queste prime cinque giornate di campionato, ha incassato altrettanti ko ed è ancora alla ricerca del primo storico punto in serie A. La trasferta sul campo del Lecce sembra essere l'occasione giusta per smuovere finalmente la classifica: anche i giallorossi, in questo avvio di torneo, hanno mostrato non poche difficoltà, incassando tre ko e conquistando solamente due pareggi.

L'Udinese che espugna il Mapei Stadium

Un grandissimo momento di forma, quello attraversato dall'Udinese. I friulani sono reduci da tre vittorie consecutive e nell'ultima giornata, alla Dacia Arena, hanno travolto per 4-0 la Roma di Mourinho. I bianconeri andranno adesso a caccia del poker sul campo di un Sassuolo che si presenterà all'appuntamento in piena emergenza nel reparto offensivo.

Il blitz della Fiorentina a Bologna

Clima non certo dei più tranquilli a Bologna. L'inizio di stagione stentato, con appena tre punti raccolti nelle prime cinque giornate, è costato il posto a Sinisa Mihajlovic, esonerato dal club. Una scelta accolta non certo con favore dalla tifoseria, affezionatissima al tecnico serbo. Della situazione tutt'altro che serena è pronta ad approfittarne la Fiorentina, reduce dall'ottima prestazione offerta contro la Juventus.