Missione ad Ascoli per la capolista Parma, che oggi pomeriggio alle ore 16:15, allo stadio "Del Duca", per l'undicesima giornata d'andata cerca punti nella tana dei marchigiani per tenere a freno l'esuberanza delle rivali che insidiano da distanza ravvicinata la vetta gialloblu. Entrambe le squadre sono reduci da vittorie: i bianconeri per 2-0 a Lecco, i gialloblù per 2-1 in casa contro il Como. Morale alto e voglia di continuare a correre, ottimi ingredienti per un pomeriggio di spettacolo.

Pecchia non può contare sul febbricitante Hernani e sugli infortunati Balogh, Valenti e Partipilo. Il 4-2-3-1 dei ducali non è in discussione: Chichizola in porta e la retroguardia formata da Coulibaly, Delprato, Circati (in ballottaggio con Osorio) e Di Chiara. In mezzo Estevez e Bernabè con Man, Sohm e Benedyczak a ridosso del croato Colak (si gioca il posto con Bonny e l'ex Charpentier).

Viali non ha a disposizione gli infortunati Kraja, Tavcar, Bogdan e Botteghin. Il modulo dei bianconeri è il 4-3-2-1, con Viviano in porta e la difesa composta da Bayeye (favorito su Adjapong), Bellusci, Quaranta e Falasco. A centrocampo Gnahorè (ballottaggio con Caligara), Di Tacchio e Falzerano con Mendes (favorito su Manzari) e Rodriguez a supporto del bomber macedone Nestorovski.

Ascoli - Parma: probabili formazioni

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Bellusci, Quaranta, Falasco; Gnahorè, Di Tacchio, Falzerano; Mendes, Rodriguez; Nestorovski. A disp. Barosi, Bolletta, Rossi, Haveri, Adjapong, Giovane, Caligara, Masini, Milanese, D'Uffizi, Millico, Manzari. All. Viali

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Di Chiara; Estévez, Bernabé; Man, Sohm, Benedyczak; Colak. A disp. Corvi, Turk, Ansaldi, Osorio, Zagaritis, Camara, Hainaut, Cyprien, Begic, Mihaila, Bonny, Charpentier. All. Pecchia.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Serie B, Ascoli - Parma: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Ascoli - Parma, gara dell'11a giornata del campionato di Serie B, è in programma oggi, sabato 28 ottobre, alle ore 16.15 al Del Duca, e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su DAZN. Sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.