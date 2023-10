Serie B, la Feralpisalò ha già un nuovo allenatore

Dalla salvezza in serie A alla guida dell'Hellas Verona alla missione (quasi) impossibile di salvare la matricola Feralpisalò in serie B: sarà Marco Zaffaroni il tecnico della squadra bresciana. Oggi il suo primo allenamento con i Leoni del Garda, prende il posto di Stefano Vecchi, il tecnico della storica promozione dalla C alla cadetteria, esonerato ufficialmente questa mattina dopo dieci giornate e il penultimo posto in classifica (una sola vittoria e due pareggi).

Nato a Milano il 20 gennaio 1969, Zaffaroni ha iniziato la carriera in panchina nella stagione 2009/2010 come vice allenatore del Perugia. Nel 2022 il debutto in serie A con l’Hellas Verona dopo diverse esperienze professionali con altri club, tra Serie B e Serie C come Monza, Albinoleffe e Cosenza. Il tecnico ha firmato un contratto con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2024. Il nuovo tecnico verdeblù già oggi pomeriggio guiderà il primo allenamento.

Ad affiancare Zaffaroni sulla panchina verdeblù nel ruolo di vice allenatore ci sarà Alessandro Gazzi che entra a far parte dello staff tecnico. Nato a Feltre (Belluno) il 28 gennaio 1983, Gazzi si è ritirato dal calcio giocato nel luglio 2021 dopo 20 anni da centrocampista. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Treviso, Lazio, Viterbese, Bari, Reggina, Siena, Torino, Palermo e Alessandria. In seguito, l'esperienza da collaboratore tecnico nei Grigi e da vice allenatore nel Torino U17.