Serie B, Brescia clamoroso: via Gastaldello, il sostituto può arrivare dalla cugina-rivale

Fatale il ko nel recupero contro il Palermo: Gastaldello esonerato dal Brescia a poche ore dalla 13a giornata di campionato. La società di Cellino ha deciso per il cambio in modo rocambolesco, come nello stile del patron: Gastaldello oggi ha diretto l'allenamento, ma mentre lui lavorava con la squadra la società contattava i suoi possibili sostituti.

I colloqui sono stati diversi: Davide Nicola ha declinato l'offerta, Luca D'Angelo non ha trovato la quadra sull'ingaggio (è ancora sotto contratto con il Pisa). Roberto Venturato ha dato la sua disponibilità, ma non è la prima scelta del club.

Sta infatti prendendo corpo un'idea clamorosa: Stefano Vecchi, fresco di esonero dai cugini-rivali della Feralpisalò. Vecchi potrebbe sfruttare il nuovo regolamento e potrebbe così cambiare panchina a stagione in corso, passando da una squadra all'altra della provincia di Brescia.

Il Brescia dovrebbe rilevare il contratto del tecnico alla Feralpisalò, fino 2025 (ingaggio da 150mila euro a stagione).

La situazione è ormai delineata. Dovrebbe essere Vecchi il tecnico delle Rondinelle. Ma se dovesse essere ratificato in tempo, contro la Cremonese in panchina andrebbe il tecnico della Primavera, Luca Belinghieri. Con Vecchi anche Giordano Paganotto, che alla Feralpisalò era suo collaboratore. Paganotto è un prodotto calcistico del Brescia (ha vestito la maglia della società fino alla Primavera giocando anche una semifinale scudetto).