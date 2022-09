Serie B, pubblico record negli stadi

Genoa - Parma è la quarta partita del calcio italiano giocata lo scorso fine settimana con il maggior numero di spettatori presenti sugli spalti. I 24mila 153 di Marassi superano di poche unità i 24mila 108 di Udinese - Roma e i 19mila e 87 di Torino - Lecce. A Bari, Cagliari e Reggio Calabria si registrano comunque numeri al botteghino decisamente superiori a diversi stadi di serie A. Arrivare ai numeri del derby di Milano è impossibile, ovviamente. Ma pur non avendo stadi gremiti come San Siro, con 75mila spettatori per Milan- Inter, questa serie B 2022/2023 sta riportando la gente sugli spalti e sta crescendo di settimana in settimana in entusiasmo e partecipazione. Atmosfere bellissime, calore e piazze che tornano ai fasti del passato, riscoprendo la passione mai sopita in questi anni, nemmeno dopo le crisi e i fallimenti. Una serie B coinvolgente e con numeri da categoria superiore, grazie all'effetto-Genoa, ma anche ai ritorni delle grandi del Sud, Bari e Palermo. Entusiasmo e pubblico in crescita anche in casa della Reggina: la nuova società e la partenza sprint di Inzaghi incidono. Bene anche Cagliari, mentre sprofonda il Venezia, dopo la retrocessione dalla A: il Penzo è lo stadio con meno spettatori della 4a giornata. E senza risultati, il rischio è che resti a lungo in fondo a questa classifica. Com'è triste Venezia, verrebbe da dire parafrasando Aznavour...

Serie B, 4a giornata: la classifica degli spettatori

Genoa-Parma: 24.153

Bari-SPAL: 18.103

Cagliari-Modena: 14.485

Reggina-Palermo: 13.013

Frosinone-Como: 6.879

Ascoli-Cittadella: 6.675

Ternana-Cosenza: 4.231

Brescia-Perugia: 4.109

Venezia-Benevento: 2.872