Serie B, la Cremonese rinforza la difesa con Tuia

La notizia era nell'aria da giorni, ma l'ufficialità è arrivata solo oggi: la Cremonese rinforza la difesa con il 33enne Alessandro Tuia. Il calciatore sarà legato al club grigiorosso sino al 30 giugno 2024. Un elemento di spessore per Stroppa, che vuole giocarsi fino in fondo le chance di promozione in A sulla panchina dei lombardi. Nel 3-5-2 del tecnico, il nuovo arrivato rappresenta una prima scelta. A maggior ragione con Luca Ravanelli in fase di recupero dall’infortunio muscolare patito contro il Parma e con Luka Lochosvhili ai box per la squalifica subita dopo l’espulsione di Como. Nelle quattro uscite targate Stroppa, la difesa della Cremonese non è parsa imperforabile come dovrebbe essere per un'autorevole candidata alla A: zero clean sheet e una media di 1,5 gol incassati a partita. Dato troppo elevato per una squadra che ha ambizioni di vertice e che davanti sta aggiustando la mira: 8 gol fatti in 4 partite della nuova gestione, media di 1 rete ogni 45′.

Tuia riparte con grandi amobizioni dalla serie B, categoria vinta due anni fa a Lecce. In Salento ha centrato prima la promozione e poi la salvezza nella massima serie A, prima di finire nella lista degli svincolati. Anni fa Tuia aveva vinto la B anche con il Benevento.

Alessandro Tuia: la scheda

Nato a Civita Castellana l’8 giugno 1990, Tuia ha mosso i primi passi nel Calcio Flaminia prima di passare nel settore giovanile della Lazio. Dopo l’esordio in Serie A con i biancocelesti (il 31 maggio 2009 nella partita con la Juventus), il difensore ha iniziato un lungo percorso che lo ha portato a Monza, Foligno, Salerno. Passato al Benevento, nel 2019/20 ha conquistato la promozione in Serie A e nel gennaio dell’anno successivo ha firmato la prima rete nella massima divisione nel 2-1 dei sanniti al Cagliari. Lasciato il Benevento per trasferirsi a Lecce, è stato tra i protagonisti della promozione dei salentini in A arrivata al termine del campionato 2021/22. Nell’ultima stagione ha contribuito alla salvezza del Lecce nella massima serie. Nella sua carriera ha finora collezionato 35 presenze in Serie A e 101 in Serie B (arricchite da 5 gol).