Serie B, il Lecco si affida al tandem Bonazzoli-Malgrati

Niente Zaffaroni, né Zenga né Oddo. Le speranze di salvezza del Lecco, in questo campionato di serie B, sono affidate ad un tandem. Il nuovo allenatore, dopo l'esonero di Foschi, vincitore dei play-off di C della passata stagione e artefice del ritoron in B dei lombardi dopo mezzo secolo, sarà Emliano Bonazzoli. L'ex bomber, 40 anni, reduce da esperienze nel calcio femminile e in serie D con il Fanfulla, ha detto sì per il ruolo di partner di Andrea Malgrati, ex capitano della squadra e attuale "secondo" di Foschi, sprovvisto di patentino. I due oggi guideranno insieme la seduta - una partita in famiglia - a porte aperte per ricevere l'incoraggiamento dei tifosi.

A proposito, i sostenitori del Lecco hanno salutato il mister della promozione Luciano Foschi con una grande dimostrazione di affetto due giorni fa dopo la comunucazione dell'esonero. Bonazzoli ha firmato fino al 30 giugno prossimo. L'obiettivo è risalire la classifica dall'ultimo posto attuale con un punto in sei partite. il Lecco ha tre gare da recuperare per rilanciarsi in classifica.

Il comunicato del Lecco

"Calcio Lecco 1912 comunica di aver affidato in data odierna la conduzione tecnica della Prima Squadra a Mister Emiliano Bonazzoli. Confermato Allenatore in seconda Mister Andrea Malgrati. Confermati come collaboratore tecnico Francesco Nenciarini, come preparatore atletico Filippo Brambilla, come preparatore dei portieri Alessio Locatelli e come match analyst Riccardo Nobili".