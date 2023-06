Serie B, finale play-off, Bari - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Bari-Cagliari, ultimo atto. Si decide il nome della terza squadra di serie B promossa in A, dopo Frosinone e Genoa. Una sfida incerta ed equilibrata, che domani sera si giocherà in un San Nicola sold out da una settimana. Attesa febbrile per le due tifoserie e per le due società. All'andata i sardi si sono fatti rimontare dai pugliesi in pieno recupero con un calcio di rigore di Antenucci (entrato dalla panchina appositamente per calciare dagli undici metri e regalare il pari ai suoi). Dopo l'1 a 1 della Unipol Domus, quindi, si riparte con il Bari che ha due risultati a disposizione per festeggiare. Ma occhio ai regolamenti sulle multiproprietà: la famiglia De Laurentiis, in caso di promozione, dovrebbe vendere il Bari entro il prossimo 20 giugno, pena l'esclusione dei biancorossi dalla prossima serie A. Ovviamente, i tifosi e gli attuali proprietari del club biancorosso sperano in una deroga dalla Figc per poter traghettare il club verso un acquirente in tempi meno stretti.

Ultime

Ranieri in ansia per Nandez e Mancosu: entrambi sono usciti malconci dalla finale d'andata e rischiano il forfait. Tornerà titolare Dossena, al rientro dal turno di squalifica: al suo fianco, al centro della retroguardia, più Obert che Goldaniga. Il Bari di Mignani dovrebbe cambiare poco rispetto alla sfida dell’Unipol Domus: probabile ritorno di capitan Di Cesare al centro della difesa al fianco di Vicari e al posto di Zuzek, possibile chance dal primo minuto per Bellomo sulla trequarti (con Morachioli a partire dalla panchina).

Regolamento

Nella finale play-off di serie B, in caso di parità al 90', viene promossa in Serie A la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o rigori. Questi verrebbero disputati solamente nel caso in cui le due squadre abbiano chiuso la stagione con gli stessi punti.

Bari - Cagliari: probabili formazioni

Bari (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Bellomo; Esposito, Cheddira. All. Mignani.

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri.

Serie B, finale play-off, Bari - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Bari-Cagliari, gara valida per la finale di ritorno dei play-off di Serie B, in programma domani, domenica 11 giugno, alle ore 20:30 allo stadio San Nicola, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, oltre che su Sky Sport Calcio e Sky Sport (251), SkyGo e Now. Ma anche da Helbiz, che propone la visione live in diretta della partita anche in modalità acquisto singolo, disponibile anche sulla piattaforma ONEFOOTBALL.