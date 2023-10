Serie B, Modena - Palermo: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

A Modena per non fermarsi, calare il poker di vittorie consecutive in trasferta e consolidare sempre di più i piani alti, altissimi della classifica. Il Palermo di Eugenio Corini impegnato al Braglia nel match valevole per la nona giornata di campionato. Vincere contro la squadra di Bianco significherebbe lanciare un altro importante messaggio al campionato. I tifosi rosanero ci credono e sono in viaggio per un vero esodo: saranno in tremila in Emilia oggi.

La sfida nasconde delle insidie sulle quali ha lavorato molto il gruppo guidato dal Genio: i modenesi vengono da un ko casalingo contro il Venezia e non vincono in campionato da più di un mese. Un 4-3-1-2, quello di Bianco, che potrebbe creare alcune difficoltà ai rosanero. Ecco perché il tecnico sta valutando con grande attenzione l’undici titolare da schierare. In realtà, nel piano partita di Corini, assumono grande rilievo anche i cambi, così come visto per esempio contro Ascoli e Sudtirol. Le riflessioni dell’allenatore vertono essenzialmente sul centrocampo. In difesa confermato Mateju a destra, la coppia centrale sarà formata come sempre da Lucioni e Ceccaroni. A sinistra permane il ballottaggio Lund-Aurelio, con il secondo leggermente favorito, galvanizzato dal gol vittoria contro il Sudtirol. A centrocampo i principali dubbi del tecnico: le quotazioni di Gomes sono in rialzo, il francese potrebbe garantire maggiore dinamismo rispetto a Stulac.

Nel Modena, a sorpresa, sono stati convocati sia Gagno che Pergreffi, entrambi in bilico per n problema alla caviglia, ma stando alle parole di Bianco, il portiere gialloblù sarà addirittura titolare. Sempre a sorpresa, invece, sarà fuori Luca Strizzolo per un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. In avanti quindi si fa sempre più concreta la possibilità di vedere Falcinelli dal primo minuto. In difesa sembra confermato Riccio insieme a Zaro.

Modena - Palermo, probabili formazioni

MODENA (4-3-1-2): Seculin; Oukhadda, Zaro, Riccio, Cotali; Palumbo, Gerli, Magnino; Tremolada; Falcinelli, Manconi.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Gomes, Segre, Henderson; Insigne, Brunori, Di Francesco.

Modena - Palermo, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Modena - Palermo, gara della 9a giornata di serie B 2023/2024, si gioca oggi, sabato 7 ottobre alle 14 al Braglia. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di DAZN tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S selezionando l'evento in questione. Il canale è Sky Sport Uno (252). Diretta streaming su DAZN tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone. L'alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o NOW Tv.