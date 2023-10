Serie B, retroscena Samp: Inzaghi dice no, e il club dà fiducia a Pirlo per altri 90'

Pippo Inzaghi nicchia, aspettando la A e probabilmente una maxiproposta dallo Spezia (in caso di esonero di Alvini) e la Sampdoria "ripiega" su Pirlo. E' di queste ore la notizia di una fiducia a tempo ribadita al tecnico blucerchiato dopo l'ultimo ko casalingo contro il Catanzaro.

In realtà, il club di Radrizzani si era mosso per esonerare Pirlo e affidare la panchina a Pippo Inzaghi chiamato a rialzare i blucerchiati, oggi al penultimo posto in classifica dopo i cinque ko subìti nelle prime otto partite di campionato. Ma l'ex allenatore della Reggina ha preso tempo, facendo intendere di non essere convintissimo - al momento - della chance offertagli dalla Samp. Ecco perché sabato prossimo ad Ascoli ci sarà ancora Pirlo, ma per l'ex juventino sarà l'ultimo treno: solo la vittoria lo salverebbe da un esonero già scritto. In questi giorni, intanto, il club manager Legrottaglie e il ds Mancini potranno anche valutare i nomi sulla lista dei papabili: da Iachini (11 anni fa promosso in A con i blucerchiati) a Stellone, passando per Oddo.

A frenare la corsa dei rumors e delle indiscrezioni che filtrano dalla sede del club ci ha pensato con una dichiarazione ufficiale proprio Legrottaglie: "Gli azionisti di maggioranza, la dirigenza, lo staff, la squadra e tutte le componenti dell’U.C. Sampdoria desiderano ringraziare gli appassionati tifosi blucerchiati per lo straordinario supporto continuamente dimostrato, per la costante e numerosa presenza sia in casa sia in trasferta, per l’impegno e la pazienza fin qui avuti. Confermo inoltre che tutti insieme continuiamo a sostenere con fiducia il progetto tecnico avviato in estate con mister Andrea Pirlo e auspichiamo la svolta attraverso un rapido e deciso miglioramento di risultati e prestazioni sportive. Forza Sampdoria!".

Risolto da alcune settimane, invece, il contratto con l’ex tecnico Marco Giampaolo. Operazione che ha fatto risparmiare a Radrizzani almeno tre milioni di euro di ingaggi, tra allenatore e membri dello staff.

In casa Samp, oggi, c'è anche un altro problema da affrontare: le condizioni di Estanis Pedrola, 3 gol quest’anno e miglior cannoniere della squadra. Il ventenne canterano del Barcellona si è infortunato durante la gara con il Catanzaro ed è quasi certo che salti precauzionalmente la trasferta di Ascoli. Il possibile capolinea di Pirlo.