Serie B, calciomercato: il Palermo vuole regalarsi un bomber per festeggiare la promozione

Quattro anni dopo, riecco Antonino La Gumina. E' il bomber palermitano doc, cresciuto in rosanero, il possibile regalo della società ai tifosi per festeggiare il ritorno in serie B, ottenuto domenica scorsa grazie alla doppia vittoria nella finale play-off sul Padova di Oddo (0-1 e 1-0). Il club vuole fare le cose per bene anche tra i cadetti, dopo anni di sofferenza nelle categorie inferiori, e intende ripartire da giocatori di prima fascia per la categoria, che conoscano e siano legati all'ambiente. Il primo potrebbe essere proprio l'attaccante ex Como, di proprietà della Samp. La Gumina potrebbe lasciare definitivamente il club blucerchiato in estate (ha un contratto fino al 2024, ma non rientra nei piani di Giampaolo) e la soluzione Palermo sarebbe a lui più che gradita, avendo vestito la maglia rosanero per quattro stagioni, dal 2014 al 2018.

Il bomber palermitano doc accetterebbe anche di tornare in prestito al Barbera, i dettagli dell'operazione verranno discussi nelle prossime settimane. Quello che è certo è che il Palermo non mollerà la pista per aggiungere peso ed esperienza al reparto offensivo, che ha fatto la differenza in ottica promozione. La Gumina ha dato invece ha grande mano al Como per centrare la salvezza, da neopromosso, in serie B: 34 partite e 9 gol per la punta siciliana. Numeri che hanno attirato anche le attenzioni di Ascoli e Bari, club che daranno vita ad un braccio di ferro con il Palermo per strappare il sì del giocatore nelle prossime settimane.