Serie B, Palermo-caos: dimissioni clamorose a pochi giorni dal debutto

Clamoroso al Barbera! Rottura improvvisa e inaspettata tra il Palermo e il tecnico della promozione in B, Silvio Baldini. Si va verso un divorzio lampo. Le immagini della festa collettiva di un'intera città per il ritorno tra i cadetti, dopo il fallimento e il purgatorio tra la D e la C, sembrano già sfocate e datate. Ora si parla di rivoluzione in casa rosanero, a poche settimane dall'inizio del campionato di Serie B (13 agosto debutto contro il Perugia) e a pochi giorni dalla prima gara vera della stagione, il turno preliminare di Coppa Italia in programma domenica prossima in casa contro la Reggiana.

L'allenatore Silvio Baldini ha deciso di rompere l'idillio con il club siciliano per seguire il direttore sportivo Renzo Castagnini: entrambi hanno rassegnato le proprie dimissioni. Il caos sarebbe esploso questa mattina: Baldini ha improvvisamente abbandonato la seduta mattutina in palestra, non soddisfatto del mercato del club (ne aveva già parlato dopo l'amichevole persa 5-0 contro il Pisa), al quale aveva chiesto urgentemente rinforzi. Oggi pomeriggio summit al Barbera, la dirigenza ha provato a ricucire ma Baldini e Castagnini non hanno voluto sentire ragioni. Pronta la rescissione del contratto, mancherebbe solo un comunicato ufficiale a sancire la fine della favola-Palermo.