Serie B, Palermo - Feralpisalò: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Alla quarta giornata arriva finalmente il debutto casalingo per il Palermo di Corini che, questo pomeriggio, alle 18,30 ospita la Feralpisalò. Dopo il pareggio esterno a Bari, il turno di riposo contro il Brescia (partita da recuperare in data ancora da fissare) e la vittoria di Reggio Emilia, i rosanero salutano il proprio pubblico e trovano un ambiente carico di entusiasmo dopo le ultime bombe di mercato del club. Ci saranno 20mila spettatori (11.602 i tifosi palermitani abbonati) per la prima in rosanero di Federico Di Francesco, ultimo arrivato (dal Lecce), dopo i colpi Liam Henderson e Kristoffer Lund (convocato dalla Nazionale Usa), ma anche Coulibaly, operazione di fine mercato dalla Salernitana.

Per quanto riguarda la formazione da schierare, a destra Buttaro è out: al suo posto Mateju. Henderson spinge per una maglia da titolare a centrocampo e potrebbe prendere il posto di Vasic, per il resto l’impianto iniziale dovrebbe essere lo stesso di Reggio Emilia. Si rivedrà al Barbera l’ex Mattia Felici, che potrebbe giocare dall’inizio nelle fila della matricola assoluta della serie B, la lombarda Feralpisalò, gemellata in nome della lotta alla mafia al club siciliano.

Palermo-Feralpisalò: probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Vasic (Henderson),Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Mariano. All. Corini.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Ferrarini, Ceppitelli, Pilati, Tonetto; Hergheligiu, Fiordilino, Balestrero; Felici, La Mantia, Di Molfetta. All. Vecchi.

Palermo - Feralpisalò: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Palermo - Feralpisalò, gara della 4a giornata di serie B 2023/2024, si gioca oggi, sabato 2 settembre alle 18:30 al Barbera. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di DAZN tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S selezionando l'evento in questione. Il canale è Sky Sport Uno (201). Diretta streaming su DAZN tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone. L'alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o NOW Tv.