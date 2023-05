Serie B, play-off, Cagliari - Parma: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il Sudtirol ha già fatto saltare tutti i pronostici. La squadra di Bisoli ha vinto al Druso (1-0) il primo round delle semifinali play-off contro il Bari. In attesa del ritorno al San Nicola (venerdì prossimo), questa sera va in scena la seconda semifinale: Cagliari - Parma. Due big della cadetteria a caccia del ritorno tra i grandi del nostro calcio. I sardi ci provano dopo una sola stagione, i ducali sono al terzo torneo cadetto e vorrebbero risalire al più presto. Ranieri prova a mettere la freccia su Pecchia nel match casalingo e punta sulla verve di uno scatenato Lapadula. Emiliani con la classe del "mudo" Vazquez.

Le ultime

Nel Cagliari non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti e il modulo dovrebbe essere quindi il 4-3-1-2. Determinante sarà quindi l'apporto di Mancosu che sulla trequarti giostrerà alle spalle di Pavoletti (che scalpita dopo il turno in panchina) e Lapadula. Davanti a Radunovic quindi linea a quattro zon Zappa, Dossena (diffidato), Goldaniga e Azzi. Nandez, Makombou e Deiola il terzetto di centrocampo. Nel Parma pochi dubbi per Pecchia. La possibile presenza di Pavoletti suggerisce le due torri Osorio e Cobbaut in difesa davanti a Buffon, con Delprato e Coulibaly sulle corsie. Estevez e Bernabè davanti alla difesa. In avanti Man, Benedyczak e Zanimacchia si contendono due posti nel terzetto completato da Sohm. Vazquez sarà ancora il centravanti.

Cagliari-Parma: probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Goldaniga, Azzi; Nandez, Makombou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Pavoletti. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Aresti, Ciocci, Altare, Barreca, Di Pardo, Kourfalidis, Obert, Lella, Rog, Viola, Luvumbo, Millico, Prelec.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Estevez, Bernabé; Zanimacchia, Sohm, Benedyczak; Vasquez. Allenatore: Pecchia. A disposizione: Chichizola, Corvi, Balogh, Circati, Zagaritis, Hainaut, Juric, Charpentier, Bonny, Mihaila, Man, Inglese.

ARBITRO: Colombo di Como.

Serie B, play-off, Cagliari - Parma: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Cagliari - Parma, gara valida per l'andata della semifinale dei play-off di Serie B, in programma oggi, martedì 30 maggio, alle ore 20:30 allo stadio Unipol Domus di Cagliari, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, oltre che su Sky Sport Calcio e Sky Sport (251), SkyGo e Now.