Serie B, play-off: Monza e Benevento prenotano la finale

Il danese Christian Gytkjaer eroe di Monza: è lui l'autore della doppietta decisiva che ribalta il Brescia al Rigamonti (2-1) nella semifinale d'andata dei play-off di serie B. Una vittoria esterna che ora pone i biancorossi con un piede in finale: a Stroppa basterebbe anche perdere con un gol di scarto per centrare l'obiettivo.

Festa per i brianzoli, aspettando il ritorno, in programma allo U Power Stadium domenica 22 maggio alle 21. Sabato toccherà invece a Pisa e Benevento. I toscani devono vincere per pareggiare i conti con il ko dell'andata al Vigorito e qualificarsi in finale. I campani avanti anche con un pareggio all'Arena Garibaldi.

Semifinali play-off (ritorno): dove vederle in tv o in streaming

Sabato 21 maggio

Pisa-Benevento, ore 18, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento tecnico di Nando Orsi. Streaming su Dazn, Sky Go, Now e Helbiz Live.

Domenica 22 maggio

Monza-Brescia, ore 21, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca di Daniele Barone, commento tecnico di Lorenzo Minotti. Streaming su Dazn, Sky Go, Now e Helbiz Live.

Regolamento

In caso di parità dopo i 180 minuti non sono previsti i tempi supplementari, ma si qualificherà la squadra meglio posizionata in classifica.