Si apre la post season di serie B. Cosenza e Brescia si sfidano per evitare la serie C: al San Vito Marulla si gioca l'andata dei play-out. I calabresi sono già passati dalle forche degli spareggi salvezza e sono rodati con certe pressioni, per il Brescia è invece una sgradita novità, ma per come si erano messe le cose alcune settimana fa, giocare lo spareggio è un buon risultato. Sarà un play-out inedito e totalmente equilibrato. Il Cosenza cerca il bis dopo il successo contro il Vicenza negli spareggi della passata stagione, conquistati in casa (all'andata arrivò un ko a Vicenza). Gastaldello si trova a gestire una situazione totalmente inedita per i lombardi: nessun suo giocatore ha mai giocato un play-out. Nella stagione '88-89 l'ultimo spareggio giocato dalle Rondinelle (a Cesena, dopo i calci di rigore, vittoria contro l'Empoli evitando così la serie C). Nel Cosenza indisponibili Delic e Zarate. Occhio ai diffidati per i calabresi: La Vardera, Martino, Meroni, Voca. Nel Brescia indisponibil Papetti, Jallow, Bertagnoli, Galazzi. Il ritorno giovedì 1° giugno alle 20:30 al Rigamonti.

Cosenza-Brescia: probabili formazioni

COSENZA (4-4-2): Micai; Martino, Meroni, Vaisanen, D'Orazio; Marras, Voca, Brescianini, Florenzi; Nasti, Zilli. Allenatore: Viali. A disposizione: Marson, Lai, Rispoli, Rigione, Venturi, Kornvig, La Vardera, Calò, Cortinovis, Praszelik, Arioli, Finotto, D'Urso.

BRESCIA (4-3-1-2): Andreacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkengren; Rodriguez, Listkowski, Aye. Allenatore: Gastaldello. A disposizione: Lezzerini, Adorni, Van de Looi, Scavone, Ndoj, Adryan, Niemeijer, Bianchi, Olzer.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

Serie B, play-out, Cosenza-Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Cosenza-Brescia, gara d'andata dei play-out di serie B, si gioca oggi, giovedì 25 maggio, alle 20:30, allo stadio "San Vito Marulla" e sarà trasmessa in tv e streaming da Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio (SkyGo), Now, DAZN ed Helbiz Live.