Serie B, 29 giornata: le gare in programma e gli orari

La 29a giornata del campionato di Serie BKT 2021/2022 è ormai alle porte. In attesa che le squadre scendano in campo, ecco i precedenti e le curiosità dei match che si disputeranno.

Venerdì 11 marzo, ore 20.30

Parma – Cittadella: 2 precedenti ufficiali a Parma tra le squadre, padroni di casa imbattuti ed a porta chiusa: 1 vittoria (1-0 nella serie B 2008/09) ed 1 pareggio (0-0 nella serie B 2017/18). Il Parma è in serie positiva da 4 giornate, dove ha ottenuto 1 vittoria e 3 pareggi; ultima sconfitta crociata lo scorso 19 febbraio, 2-3 al “Tardini” contro la Ternana, nel derbyssimo dei fratelli Lucarelli. Il Cittadella è in serie positiva da 10 trasferte, di cui 4 vinte e 6 pareggiate; ultimo k.o. esterno granata a Monza, 0-1 il 23 ottobre scorso. I veneti sono la squadra che manda in rete il minor numero di giocatori, appena 9 in 28 giornate. Cittadella anche squadra cadetta che segna meno reti con i subentranti: appena 1, come il Perugia.

Sabato 12 marzo, ore 14

Lecce – Brescia: 22 i precedenti tra le due squadre a “Via del Mare”, 12 le vittorie giallorosse (ultima 3-1 nella serie A 2019/20), 5 i pareggi (ultimo 2-2 nella serie B dello scorso anno), 5 i successi ospiti (ultimo 2-1 nella serie B 2007/08). Occhio a Massimo Coda, capocannoniere (17 reti, terza miglior stagione realizzativa, -4 dai 21 gol nel Benevento 2018/19 e –5 dai 22 a Lecce lo scorso anno, in entrambi i casi in serie B), ma anche giocatore più decisivo della serie B: i suoi gol hanno portato 15 punti alla causa dei giallorossi salentini, che vantano l'attacco che segna più gol (46), proprio davanti al Brescia (43 reti, come Cremonese e Monza). Il Brescia cooperativa del gol: ha mandato in gol ben 16 giocatori, come l’Ascoli dopo 28 giornate.

Reggina – Perugia: 17 i confronti ufficiali fra le squadre a Reggio Calabria: 5 vittorie amaranto (ultima 3-1 nella serie A 2002/03), 8 pareggi (ultimo 1-1 nella serie A 1999/00) e 4 successi biancorossi (ultimo 2-1 nella serie A 2003/04). La Reggina reduce da 4 vittorie consecutive al “Granillo”: ultima squadra uscita indenne il Brescia, vittorioso 2-0 lo scorso 15 gennaio. Leandro Chichizola record-man per minuti giocati in questo campionato: 2520’ sui 2520 disponibili dopo 28 giornate ( record condiviso con Iannarilli e Leali).

Ternana – Cosenza: 17 i confronti ufficiali a Terni fra le due squadre: 8 le vittorie rossoverdi (ultima 1-0 nella serie B 2002/03), 7 i pareggi (ultimo 0-0 nella I Divisione Lega Pro 2010/11) e 2 successi ospiti (ultimo 1-0 nella serie B 1992/93). Il Cosenza ancora senza vittorie fuori casa (come il Crotone): l’ultimo successo esterno rossoblu risale al 30 gennaio 2021, 2-1 a Chiavari sull’Entella, in B; da allora 8 pareggi e 16 sconfitte in 24 gare esterne. Cristiano Lucarelli è ex di giornata: da calciatore ha vestito la maglia del Cosenza nel 1995/96, in serie B, 32 presenze e 13 reti in partite ufficiali.

Sabato 12 marzo, ore 16.15

Benevento – Crotone: 19 i precedenti ufficiali fra le squadre in terra sannita: 12 vittorie giallorosse (ultima 2-0 nella serie B 2019/20), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella serie A dello scorso anno) e 3 successi rossoblù (ultimo 1-0 nel playoff di I Divisione Lega Pro 2008/09). Benevento reduce da 10 punti nelle ultime 4 giornate, con 3 successi ed 1 pareggio. Ultima sconfitta sannita datata 16 febbraio scorso, Ascoli “corsaro” per 2-0 al “Vigorito”. Crotone senza successi da 10 giornate: score di 5 pareggi ed altrettante sconfitte rossoblù. Ultima vittoria 4-1 sul Pordenone, allo “Scida”, lo scorso 18 dicembre. Fuori casa “squali” reduci da 4 k.o. consecutivi, ultimo risultato utile 1-1 a Parma, il 30 gennaio scorso.

Frosinone – Alessandria: primo incrocio assoluto in terra ciociara fra le due squadre. Frosinone a porta chiusa da 226’ in casa: ultima rete subita da Ioannou al 44’ di Frosinone-Como 1-2 del 16 febbraio scorso, da cui si contano i residui 46’ contro i lariani e le due gare vinte a spese di Reggina (3-0) e Cosenza (1-0). Alessandria senza vittorie da 9 turni, con 5 pareggi e 4 sconfitte a bilancio, striscia negativa record 2021/22 per i grigi piemontesi. Ultimo successo il 22 gennaio scorso, 2-0 al “Moccagatta” sul Benevento. Prima volta da ex a Frosinone per Moreno Longo, già allenatore dei ciociari dal luglio 2017 al dicembre 2018 con promozione in serie A al termine del torneo cadetto 2017/18: per lui in giallazzurro 64 partite ufficiali e bilancio di 22 successi, 21 pareggi e 21 sconfitte.

Monza – L.R. Vicenza: 21 confronti ufficiali in Brianza fra le due squadre score di 9 successi del Monza (ultimo 2-0 nella serie C 2018/19), 9 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2020/21) e 3 vittorie venete (ultima 1-0 nella serie C-1 1987/88). Il Monza è la squadra che vince di più in casa: 9 vittorie su 14 gare giocate allo “U-Power” (come il Lecce). Ora però Stroppa non vince in casa dal 12 febbraio scorso, 4-0 alla Spal; poi 2 sconfitte ed 1 pareggio. Due soli punti in 6 trasferte per il Vicenza, reduce da 2 pareggi e 4 sconfitte. Ultima vittoria esterna veneta datata 26 novembre scorso, 1-0 a Crotone.

Pordenone – Como: Como sempre vittorioso nei 2 confronti ufficiali a Pordenone: 2-0 nella serie C 1963/64 e 5-2 nella serie C 2014/15. Il Pordenone è la squadra cadetta 2021/22 che perde più punti nelle riprese finora, in relazione ai risultati del 45’: -12 il deficit neroverde, dato rafforzato dal fatto che 24 gol su 53 totali subiti dai “ramarri” arrivano nella mezz’ora finale di gara, di cui 13 dal 61’ al 75’ ed 11 nei quindici finali, inclusi recuperi (primato negativo del torneo in questa fase di partita). Mini-crisi Como: 2 punti nelle ultime 4 giornate, ed ultima vittoria datata 20 febbraio scorso, 2-1 sul Cosenza al “Sinigaglia”.

Spal – Ascoli: a Ferrara 10 i precedenti ufficiali tra le due squadre: 4 le vittorie estensi (ultima 1-0 nella I Divisione Lega Pro 2014/15), 5 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2016/17) ed 1 successo bianconero (2-1 nella B dell’anno scorso). Ascoli cooperativa del gol della serie B 2021/22: ha mandato in gol ben 16 giocatori, come il Brescia dopo 28 giornate. Tra Roberto Venturato ed Andrea Sottil 2 confronti tecnici ufficiali ed 1 successo casalingo per parte nel duplice Cittadella-Ascoli della B dello scorso anno.

Domenica 13 marzo, ore 15.30

Pisa – Cremonese: a Pisa 20 i precedenti ufficiali fra le due squadre: 10 le vittorie nerazzurre (ultima 4-1 nella serie B 2019/20), 4 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2020/21) e 6 affermazioni grigiorosse (ultima 1-0 nella serie C-1 2006/07). Il Pisa ha ripreso la corsa: 10 punti nelle ultime 5 giornate con la sola sconfitta 0-1 a Reggio Calabria, lo scorso 27 febbraio.

A Pisa in scena la miglior difesa del campionato (Pisa con solamente 22 reti subite) contro la quarta migliore (Cremonese con 25 gol subiti, come il Perugia e meglio solo Lecce e Benevento a 24 e appunto il Pisa a 22). Cremonese squadra plurivittoriosa della serie B 2021/22 con 15 vittorie su 28 partite giocate. Segue il Pisa a quota 14 (come il Lecce ed il Brescia).

Per Luca Valzania gara 200 tra i professionisti, somma finora 17 gettoni in A, 171 in B, 8 in coppa Italia, 2 nelle coppe europee ed 1 in altri tornei post-season con le maglie di Cesena, Cittadella, Pescara, Atalanta, Frosinone e Cremonese. Per lui debutto assoluto datato 13 maggio 2014, serie B, Cesena-Empoli 1-0.