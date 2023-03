Serie B, risultati e marcatori della 30a giornata

Quello che nessuno avrebbe mai immaginato alla 30a giornata: il Frosinone ko in casa contro il pericolante Cosenza e il Genoa che sbanca senza problemi il Rigamonti. Il distacco tra le prime due della classe, fino a qualche settimana fa incolmabile, si riduce a 6 punti. E ora Gilardino può fare un pensierino anche al primo posto, nonostante per la capolista di Grosso il margine sia ancora rassicurante. Il Cosenza di Viali fa il colpaccio allo Stirpe al 95' con il suo nuovo eroe, Brescianini, più di una volta decisivo in questa fase della stagione. Grifone devastante a Brescia con un super Gudmunsson, Gastaldello è sempre più ultimo e la C inizia davvero a mostrare gli artigli ai tifosi delle Rondinelle. Risale impetuoso il Cagliari di Ranieri, che asfalta la Reggina di Inzaghi in crisi profonda e passata dal sogno di promozione diretta al rischio di restare fuori dai play-off: 8 sconfitte nelle 10 giornate del ritorno per Superpippo, un cammino da retrocessione dopo il giro di boa. Lapadula in formato serie A la chiave del successo dei sardi. Tra le grandi si conferma la piccola Sudtirol, che liquida la SPAL di Oddo, sprofondata nel baratro. E c'è sempre il Pisa di Luca D'Angelo, che si riscatta inguaiando di brutto il Benevento. Stecca il Parma a Como e favorisce il ritorno di un Palermo incontenibile nell'anticipo contro il Modena: con 5 gol, la squadra di Corini balza all'ottavo posto, facendo impazzire di gioia un Barbera bollente.

Vittorie che valgono una grande fetta di salvezza per Venezia e Perugia. Vanoli e Castori vincono in trasferta partite complicate, ad Ascoli e Cittadella, e vedono il traguardo avvicinarsi. I marchigiani di Breda e i veneti di Gori vengono ufficialmente risucchiati nella bagarre per evitare la retrocessione. Bagarre da cui spera di tirarsi fuori la Ternana, oggi pomeriggio impegnata nel posticipo casalingo durissimo contro il Bari.

Serie B, 30a giornata: risultati e marcatori

FROSINONE-COSENZA 0-1 90+5' Brescianini (C)

BRESCIA-GENOA 0-3 45+1' Salcedo (GE), 70' e 90+1' Gudmundsson (GE)

SUDTIROL-SPAL 2-0 26' e 74' Zaro (SU)

PISA-BENEVENTO 2-0 36' Moreo (PI), 78' Tramoni (PI)

REGGINA-CAGLIARI 0-4 11' e 44' rig. Lapadula, 63' rig. Mancosu, 90'+3' Zappa

COMO-PARMA 2-0 5' Cerri (C), 53' Arrigoni (C)

ASCOLI-VENEZIA 0-1 90+1' Carboni (V)

CITTADELLA-PERUGIA 0-2 51' Di Carmine (P), 53' Casasola (P)

PALERMO-MODENA 5-2 (giocata venerdì 17 marzo) 4' e 30' Strizzolo (M), 25' Tutino (P), 47' Soleri (P), 56' Verre (P), 59' Aurelio (P), 79' Vido (rig.)

TERNANA - BARI oggi alle 16:15