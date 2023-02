Altro giro, altra corsa. La serie B si prepara a scendere in campo per un altro turno pieno di incroci suggestivi e determinanti per la classifica. Si parte con l'anticipo tra Pisa e Venezia, che mette di fronte due candidate alla promozione rimaste indietro ad inizio stagione. Se i toscani hanno rimediato in tempo, tornando nel gruppone dei play-off, i lagunari sono ancora staccati e concentrati sulla zona salvezza, da cui vogliono prendere le distanze in fretta. Sabato scendono in campo quasi tutte le prime della classe. La capolista Frosinone a Palermo per una trasferta difficilissima, in cui mister Grosso sarà il grande ex (ha vestito il rosanero in B e in A prima di vincere il Mondiale nel 2006). La Reggina cerca il riscatto a Cittadella per restare nella scia del Genoa e continuare a sognare il secondo posto, ma i veneti sono in ripresa e possono battere chiunque in questo momento. Ennesimo esame di maturità per la rivelazione Sudtirol, impegnata a Cosenza contro una squadra che cerca disperatamente punti salvezza. Sfida che profuma di A al San Nicola: il Bari ospita il Cagliari e vuole continuare la sua rincorsa verso la promozione diretta, ma i sardi devono accelerare per blindare il posto nei play-off. Scintille assicurate. Al Curi si gioca il sentitissimo derby umbro tra Perugia e Ternana, mentre a Ferrara debutta Massimo Oddo alla guida della Spal: il primo ostacolo si chiama Como. Domenica tocca al Genoa, penalizzato di un punto e ora non più al sicuro al secondo posto, impegnato a Modena.

Serie B, venticinquesima giornata: programma e orari

Venerdì 17 febbraio, ore 20.30

Pisa - Venezia

Sabato 18 febbraio, ore 14

Cittadella - Reggina

Palermo - Frosinone

Spal - Como

Cosenza - Sudtirol

Parma - Ascoli

Benevento - Brescia

Sabato 18 febbraio, ore 16.15

Perugia - Ternana

Bari - Cagliari

Domenica 19 febbraio, ore 16.15

Modena - Genoa

Serie B, venticinquesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick. In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.