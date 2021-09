Shakhtar Donetsk-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Partita da non fallire per i nerazzurri, che all'esordio sono stati battuti dal Real Madrid

Sfida da non fallire per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, reduci dal pareggio interno per 2-2 contro l'Atalanta in campionato, faranno visita allo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata del girone D di Champions League (fischio d'inizio martedì 28 settembre alle 18.45). Handanovic e compagni, dopo essere stati superati dal Real Madrid all'esordio, non possono permettersi passi falsi per non rischiare di compromettere già la corsa verso gli ottavi di finale. Discorso analogo, però, vale anche per gli ucraini guidati in panchina dall'ex tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, sconfitti a sorpresa dallo Sheriff nella prima giornata.

Shakhtar Donetsk-Inter, le scelte di De Zerbi

De Zerbi, per la gara contro l'Inter, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Traore a guidare l'attacco. Alle spalle del giocatore del Burkina Faso il terzetto formato da Tete, Alan Patrick (favorito su Marlos) e Pedrinho. In mezzo al campo spazio per Maycon e Marcos Antonio, mentre la linea difensiva sarà formata da Dodo, Marlon, Matvienko e Ismaily. In porta Pyatov.

Shakhtar Donetsk-Inter, le scelte di Simone Inzaghi

Consueto 3-5-2 per Simone Inzaghi, che recupera, almeno per la panchina, Correa e Vidal. In attacco tandem formato da Dzeko e Lautaro, mentre sulle corsie esterne Dumfries e Perisic sono in vantaggio rispettivamente su Darmian e Dimarco. In mezzo al campo Vecino contende la maglia a Calhanoglu per completare il reparto con i confermati Barella e Brozovic. In difesa, a protezione del portiere Handanovic, il terzetto classico formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Shakhtar Donetsk-Inter, le probabili formazioni

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Alan Patrick, Pedrinho; Traore. All. De Zerbi

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S.Inzaghi

Shakhtar Donetsk-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Shakhtar Donetsk-Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (201 e 252 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Il match sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app. La garà potrà essere seguita anche su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League.