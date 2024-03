Spagna-Brasile, l'amichevole in diretta tv e streaming: probabili formazioni

Una gara che “potrebbe tranquillamente essere una finale di un Mondiale”, come dichiarato dal ct iberico De La Fuente. Ma Spagna-Brasile è soprattutto un match che mette di fronte due squadre chiamate a inaugurare un nuovo corso, che regali quelle soddisfazioni ultimamente mancate. Per le “Furie Rosse” c’è l’appuntamento della prossima rassegna continentale, con l’obiettivo di migliorare la semifinale raggiunta nell’ultima edizione con Luis Enrique al timone. Per la Seleçao il traguardo primario da tagliare è la qualificazione ai prossimi mondiali, in bilico dopo le ultime tre sconfitte consecutive, anticipate però dalla Copa America che scatterà a giugno.

Spagna-Brasile, le scelte di De La Fuente

La formazione iberica dovrebbe presentarsi con un assetto diverso rispetto all’ultima uscita. Tra i parli tornerà Unai Simón, protetto da una linea a quattro con Carvajal e Grimaldo esterni e Le Normand il quale dovrebbe sostituire Dani Vivian al centro affiancando Laporte. Sulla diga mediana spazio a Rodri e Fabián Ruiz, mentre con ogni probabilità sarà Morata a guidare l’attacco supportato sulla trequarti da Dani Olmo al centro più Lamie Yamal e Nico Williams sugli esterni. Tra le soluzioni alternative, il passaggio ad un 4-3-3 classico con Merino (più di Zubimendi) nella zona nevralgica del campo ad affiancare Fabián e Rodri.

Spagna-Brasile, le scelte di Dorival Jr.

Possibili novità nella seleçao rispetto all’undici che ha sfidato e battuto l’Inghilterra sabato sera. Fuori Alisson ed Ederson, spetterà a Bento (con Leo Jardim come alternativa) il compito di difendere la porta verdeoro. Nel pacchetto arretrato dovrebbero essere ancora riproposti a destra Danilo – in vantaggio su Yan Couto – ed a sinistra il vincente del ballottaggio tra Wendell ed Ayrton Lucas, mentre in mezzo Beraldo potrebbe far coppia con Bremer il quale potrebbe rilevare Fabricio Bruno. A centrocampo, Bruno Guimaraes e Douglas Luiz sono i favoriti, mentre in avanti Paquetá può agire da trequartista puro con ai fianchi Rodrygo e Vinicius Junior, a supporto di Richarlison schierato punta per il quale è possibile una staffetta con Endrick, autore del gol partita a Wembley.

Spagna-Brasile, le probabili formazioni

Spagna (4-2-3-1): Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo, Rodri, Fabián Ruiz, Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Morata. All. De La Fuente

Brasile (4-2-3-1): Bento, Danilo, Bremer, Beraldo, Wendell, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Rodrygo, Paquetá, Vinicius Junior, Richarlison. All. Dorival Junior

Spagna-Brasile, dove vedere la partita in tv e streaming

L’amichevole Spagna-Brasile, in programma martedì 26 marzo alle 21.30 allo stadio “Santiago Bernabeu” di Madrid, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset su Canale 20 (numero 20 del digitale terrestre e 151 del decoder Sky). Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette". Il match sarà visibile anche sulla piattaforma Sky per i possessori di abbonamento, su Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.