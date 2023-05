Milan, adesso Pioli rischia l'esonero: cosa deve fare il tecnico per salvare la panchina

È passato appena un anno, eppure, dal 23 maggio 2022, giorno in cui il Milan ha conquistato lo scudetto numero 19 della sua storia, sembra passato un secolo. Già, perché la stagione che lentamente sta volgendo al termine, per i rossoneri, è stata sicuramente ben al di sotto delle aspettative. In campionato il Diavolo non è mai stato in corsa per difendere il titolo di campione d'Italia e, al momento, occupa soltanto il quinto posto, mentre in Champions League, dopo una bella cavalcata, è arrivato il brusco stop nel derby in semifinale con l'Inter. E sempre con i nerazzurri, lo scorso gennaio, ci fu la disfatta in Supercoppa italiana, con gli uomini di Simone Inzaghi che, a Riad, si imposero con un secco 3-0.

Ed anche la posizione del tecnico Stefano Pioli, osannato dodici mesi fa con il coro "Pioli is on fire" divenuto un vero e proprio tormentone, si fa adesso traballante. L'euroderby con l'Inter ha infatti visto mestamente soccombere il tecnico rossonero a Simone Inzaghi, con un divario in campo che è stato sì innanzitutto tecnico, ma anche tattico. Pioli, nel doppio confronto con i nerazzurri, non è mai riuscito a cambiare copione, con una manovra troppo spesso lenta e prevedibile e con la retroguardia puntualmente esposta alle rapide ripartenze avversarie. E in società, inevitabilmente, qualche riflessione sul suo conto sta avvenendo.

A decidere il futuro dell'allenatore, probabilmente, sarà questo rush finale di stagione. La sensazione è che, probabilmente, Pioli si giochi la sua permanenza attraverso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, fondamentale non solo per il progetto tecnico, ma anche per le casse del club. In caso di arrivo tra i primi quattro posti in campionato, il condottiero dello scudetto della passata stagione potrebbe vedersi riconfermata la fiducia, altrimenti l'ipotesi addio, impensabile fino a poche settimane fa, potrebbe farsi estremamente concreta.