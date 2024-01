Napoli-Inter, dove vedere la finale di Supercoppa in diretta tv e streaming: le probabili formazioni

Il calcio italiano è pronto ad assegnare il primo trofeo stagionale:la Supercoppa Italiana. Nella lontana Riad Napoli e Inter, dopo aver battuto per 3-0 Fiorentina e Lazio, daranno vita alla finale lunedì 22 gennaio alle 18. Chi vince alza il trofeo, sarebbe il terzo di fila per i nerazzurri e il settimo della storia e il secondo per il Napoli, chi perde torna in Italia da sconfitto anche se con 5 milioni di euro in cassa, contro gli otto di chi si prende la Coppa.

Napoli-Inter, le scelte di Inzaghi

L'Inter arriva alla sfida senza Cuadrdado, unico assente per Inzaghi che non dovrebbe toccare l'ottima formazione che si è vista con la Lazio. In difesa Pavard dovrebbe prendere il posto di Bastoni, non al meglio, per il resto dentro tutti i titolarissimi con il ritrovato Thuram al fianco di Lautaro e in mediana Barella e Mkitharyan in netto vantaggio su Frattesi.

Napoli-Inter, le scelte di Mazzarri

Mazzarri, senza Osimhen, Anguissa, Meret, Olivera e Natan, dovrebbe confermare il cambio di modulo con difesa a 3, in cui Di Lorenzo scala nei tre centali, e Mazzocchi viene confermato a destra. In attacco Simeone, in rete con la Fiorentina, è pronto a battere la concorrenza di Raspadori per chiudere il tridente insieme a Politano e Kvaratskhelia.

Napoli-Inter, probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Napoli-Inter in diretta tv e streaming gratis

La sfida tra Napoli e Inter che vale la Supercoppa Italiana sarà trasmessa in diretta tv gratis su Canale 5 a partire dalle 20, per lo streaming saranno attivi sempre gratuitamente il sito sportmediaset e Mediaset Play.