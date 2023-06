Chi è Thomas Partey, il nuovo obiettivo per il centrocampo della Juventus

In attesa di una risposta da parte di Adrien Rabiot sull'offerta di rinnovo di contratto, la Juventus sta sondando il mercato dei centrocampisti alla ricerca di eventuali sostituti del francese. Tra i profili finiti nel mirino della Vecchia Signora ci sono Sergej Milinkovic-Savic e Davide Frattesi, seguiti con interesse anche da Inter e Milan (i rossoneri sono alla ricerca di un giocatore che possa rimpiazzare Sandro Tonali, ormai destinato agli inglesi del Newcastle). Nelle ultime ore, tuttavia, i bianconeri hanno concentrato le loro attenzioni su un nuovo nome, quello di Thomas Partey.

Il profilo di Thomas Partey

Partey, centrocampista ghanese classe 1993, è attualmente in forza all'Arsenal, club nel quale è approdato nel settembre 2020 e a cui è legato da un contratto fino al 2024. Nell'ultima stagione il giocatore ha collezionato complessivamente quaranta presenze con la maglia dei Gunners segnando anche tre reti, tutte in Premier League. Partey, mediano che fa della fisicità (185 centimetri di altezza per 78 kg) e delle doti atletiche le sue armi migliori, prima di approdare in Inghilterra ha indossato per cinque stagioni la maglia dell'Atletico Madrid (che lo aveva acquistato nel 2011 dall'Odometah), con cui ha collezionato 188 presenze totali mettendo a segno 16 reti. In precedenza, per lui, le esperienze in prestito a Maiorca e Almeria.

Partey è inoltre ormai dal 2016 nel giro della Nazionale ghanese, con la quale può vantare 44 presenze e tredici reti. Il centrocampista ha vissuto da protagonista anche i Mondiali 2022, terminati per gli africani nella fase a gironi, scendendo in campo da titolare nelle sfide contro Portogallo, Corea del Sud e Uruguay.