Il tumore ai testicoli è tornato: Haller deve operarsi di nuovo

"La battaglia contro il cancro non è finita: dovrò sottopormi a un'operazione per eliminare definitivamente questo tumore che mi tiene lontano dal campo". È toccante il post sui social di Sebastien Haller, attaccante franco-ivoriano del Borussia Dortmund che ha annunciato pubblicamente di doversi sottoporre a un nuovo intervento nella lotta al tumore ai testicoli che lo sta tenendo lontano dal campo da alcuni mesi. Haller, 28 anni, ha tenuto ad aggiornare tutti i suoi sostenitori sul suo stato di salute dal suo profilo Twitter. Il suo calvario non è ancora finito.

Il calciatore acquistato l'estate scorsa dal club tedesco, che l'aveva prelevato per 31 milioni dall'Ajax per sostituire Haaland, era stato fermato a luglio dopo che gli era stato diagnosticato un tumore ai testicoli. "Avevo avvertito un disturbo nella zona del ventre", ha ricordato qualche giorno fa durante gli Eredivisie Awards. "Nel giro di 24 ore ho fatto tutti i test necessari e ho scoperto di cosa si trattava. Sono stato operato e sto recuperando", ha aggiunto.

Bsr tt le monde je tenais à vs informé que la 1er Étape a été accomplie!

Je tiens à remercié être le @BVB et l’équipe médical qui ont été exceptionnel ac moi. Un grand merci également à tt le personnel soignant de l’hôpital pour leur accompagnement - bienveillance ????#step1 pic.twitter.com/jr1G7ILYZI — Sébastien Haller (@HallerSeb) July 21, 2022

Purtroppo ora la notizia di un nuovo intervento resosi necessario per una recidiva lascia nello sconforto i tifosi. Haller, però, promette di vincere la sfida più grande: "Dopo la chemio sono state prese in considerazione diverse possibilità e ho optato per la nuova operazione. Ringrazio tutti per i messaggi di sostegno e per la forza che mi date in questo calvario - ha scritto sui social - . Il mio obiettivo è tornare in campo, giocare davanti al muro giallo (la storica e bellissima curva dei tifosi del Borussia Dortmund, ndr) e segnare il mio primo gol davanti a loro. Sarà un momento bello ed emozionante". Forza Sebastien.