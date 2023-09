Udinese-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ un’Udinese ancora alla ricerca del primo successo in campionato quella che, alla Dacia Arena, riceverà la visita della Fiorentina. Sono tre i pareggi messi insieme dai bianconeri nelle ultime uscite, dopo lo 0-3 del debutto contro la Juventus, e nell’elenco delle priorità ci sarà anche sbloccarsi in attacco: appena una rete segnata in queste quattro giornate (solo l’Empoli ha fatto peggio), dopo i positivi riscontri offensivi del precampionato e del 4-1 del primo turno di Coppa Italia. Di fronte, la squadra viola che è già scesa in campo sette volte in poco più di un mese facendo registrare un solo clean sheet e ben dodici gol subiti, due dei quali nel pareggio di Genk che ha aperto la stagione europea dei gigliati. Gli incroci recenti non hanno mai fatto uscire il segno X (l’ultimo a marzo 2020), con tre vittorie per parte: positivo il bilancio per l’Udinese nella gare interne contro i toscani, con 17 successi e 13 pareggi in 47 partite, solo con Atalanta e Sampdoria sono arrivate più affermazioni davanti al pubblico di casa.

Udinese-Fiorentina, le scelte di Sottil

Guai in difesa per i friulani per le defezioni di Kabasele e Ebosse (lesione al crociato del ginocchio destro, atteso da un lungo stop). Davanti a Silvestri si posizioneranno Bijol, Perez, ed il vincitore del ballottaggio tra Kristensen e Guessand. Sulle fasce laterali si dovrebbero accomodare Ebosele e Kamara (in vantaggio sulla concorrenza rispettivamente di Ferreira e Zemura), al centro della mediana Walace ad agire da play con Lovric e Samardzic ai fianchi ed il sacrificio di Pereyra, il quale partirà dalla panchina. In avanti, fiducia alla coppia Thauvin-Lucca, con Success pronto a dare man forte in attesa del pieno recupero di Deulofeu tormentato dai fastidi al ginocchio.

Udinese-Fiorentina, le scelte di Italiano

L’allenatore viola dovrebbe risparmiare Nico Gonzalez, uscito dopo il primo tempo a Genk per dolori all’addome. Potrebbe invece rivedersi Ikoné, che ha superato i problemi all’anca, sebbene restino Kouame e Brekalo i favoriti nel tridente che contemplerà nuovamente Nzola al centro (a meno che Italiano non vari la soluzione con il “doppio 9”, affiancandogli Beltran). Bonaventura, assente in Belgio, ritroverà una maglia da titolare, possibile che uno tra Arthur e Mandragora tiri il fiato con Maxime Lopez in rampa di lancio, oltre a Duncan che in Conference è stato schierato da titolare. In difesa, tornano Terracciano tra i pali, Dodô sul versante destro e Martinez Quarta a rimpiazzare uno tra Milenkovic e Ranieri, così come Parisi che concederebbe un turno di riposo a Biraghi.

Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri, Perez, Bijol, Kristensen, Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara, Thauvin, Lucca. All. Sottil

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi, Mandragora, Arthur, Kouame, Bonaventura, Brekalo, Nzola. All. Italiano

Udinese-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Fiorentina, in programma domenica 24 settembre alle 15 alla Dacia Arena di Udine, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.