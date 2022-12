Verratti, rinnovo a vita con il Psg

Marco Verratti e il Paris Saint Germain, un amore lungo una vita. Il centrocampista abruzzese ha ufficialmente rinnovato con il club parigino fino al 2026, prolungando di due anni la precedente scadenza del contratto. Verratti, che ha compiuto 30 anni lo scorso 5 novembre, indosserà così la maglia del PSG fino ai 34 anni. Era arrivato nell'estate del 2012 dal Pescara per 12 milioni di euro. Dalla B alla Ligue1, senza mai scendere in campo in serie A. L'annuncio è arrivato ieri pomeriggio al Parco dei Principi, prima del calcio d'inizio del match di Ligue1 contro lo Strasburgo. "Il PSG e il suo presidente Nasser al-Khelaifi sono felici di annunciare un regalo di Natale, il prolungamento fino al 2026 da parte di Marco Verratti", ha detto lo speaker ai tifosi presenti allo stadio.

Verratti ha giocato la sua partita numero 399 con il Psg e si candida ora a battere il record di presenze con la maglia del club parigino che al momento appartiene a Jean-Marc Pilorget con 435 (tra il 1975 e il 1989). "Sono orgoglioso di prolungare il mio contratto con il Paris Saint-Germain - ha detto Verratti ai canali ufficiali del club - Sono arrivato a Parigi più di 10 anni fa, città che considero la mia seconda casa. Ho sempre ricevuto molto sostegno dal club e dai tifosi da quando ho iniziato e ne sono molto grato, per me era ovvio che la mia storia avrebbe continuato a essere scritta qui, spero di vincere tanti altri trofei con la maglia rossoblu".

Il più titolato della storia parigina

Marco Verratti è anche il giocatore che ha vinto più titoli nella storia del Psg (29): 8 Supercoppe (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2022), 6 Coppe di Francia (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021), 6 Coppe di Lega (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020), 9 scudetti (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022).